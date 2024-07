Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. Juli 2024

Rebellen retten Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) aus der "Hungerspiele"-Arena. Sie taucht daraufhin im eigentlich zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Doch das Schicksal der Nation Panem liegt in ihren Händen: Katniss muss sich darüber klarwerden, ob sie im Kampf gegen das Kapitol die Rebellen unterstützen möchte, als ein Krieg ausbricht.

Ein Junge wurde Zeuge eines Mordes an seinem Ganoven-Bruder, nachdem jener den örtlichen Gangsterboss hereinlegen wollte. Ein gefährlicher Auftragsmörder (Neal McDonough) soll daher den Teenager umbringen, bevor das FBI ihn zu fassen bekommt. Doch das Gewissen des Killers meldet sich. Er muss entscheiden, wem er zur Seite stehen möchte.

Ein neuer Einsatz für "Das Quartett": Am Elsterbecken in Leipzig wird der ehemalige Bäcker Franko Bleich tot aufgefunden. Allem Anschein nach sollte die Leiche im Fluss landen, doch der Täter oder die Täterin könnte gestört worden sein.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern in "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Zuschauerin und einen Zuschauer heraus. Kennen zweieinhalb Fans das Moderatoren-Duo besser als Joko und Klaas sich selbst? Tim und Cara sind zwei Superfans und bekommen vom halben Fan Frank Tonmann Unterstützung im Spiel "Two and a Half Fan". Daneben gehen Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für den Sender ins Rennen.