Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. Juni 2026

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Diese Ausgabe wartet mit einer besonderen Änderung auf. Der Abend findet erstmals in einem großen Zelt statt. Die Hamburger Punkrockerin Deine Cousine bringt dabei symbolisch norddeutsches Regenwetter nach Südafrika. Der Stimmung schadet das jedoch nicht. Vielmehr wirkt alles noch intensiver. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten und Lieder einer Künstlerin, die für klare Worte bekannt ist und ihre Gedanken und Gefühle offen und direkt vermittelt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Leichte Beute, Anwaltsserie Rechtsanwalt Markus Gellert (Herbert Knaup) übernimmt die Verteidigung einer Fan-Fiction-Autorin, die verdächtigt wird, einen Anlagebetrüger getötet zu haben. Parallel kümmert sich Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) um eine frühere Mandantin, die von ihren Nachbarn schikaniert wird.

20:15 Uhr, kabel eins, Bad Spies, Komödie Audrey (Mila Kunis) hat sich gerade von Drew (Justin Theroux) getrennt, als er unerwartet wieder auftaucht. Kurz darauf stellt sich heraus, dass er für die CIA arbeitet. Bei einer Schießerei in ihrer Wohnung kommt er ums Leben und reißt Audrey aus ihrem normalen Alltag. Vor seinem Tod bittet er sie, einen USB-Stick nach Europa zu bringen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Morgan (Kate McKinnon) macht sie sich auf den Weg, diesen Auftrag zu erfüllen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Das internationale Spin-off der bekannten Liebessendung führt das Publikum erneut rund um den Globus. Moderatorin Inka Bause begleitet alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen auf der Suche nach einer Beziehung. Die Reise führt unter anderem nach Dänemark, Kanada, Costa Rica und bis in die Nähe des Polarkreises. Acht Singles stellen sich dem Abenteuer und hoffen, den passenden Partner zu finden. Vor beeindruckenden Landschaften und auf malerischen Höfen entstehen emotionale Momente, kleinere Konflikte und ehrliche Begegnungen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Die falsche Zeugin, Krimi Helen Dorn (Anna Loos) hat sich wegen eines Stalkers in ein abgelegenes Haus im Wald zurückgezogen. Dennoch wird sie zu einem Einsatz am Flughafen gerufen. Dort wurde ein Mann namens Herbert Krämer in einer Personaltoilette erschossen aufgefunden. Gefälschte Dokumente deuten darauf hin, dass er Teil eines Zeugenschutzprogramms war. Bereits Jahre zuvor stand er im Zusammenhang mit einer Kindesentführung unter Verdacht. Als Buchhalter im Umfeld der organisierten Kriminalität sollte er dem BKA Hinweise zu Geldwäsche liefern.