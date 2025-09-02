Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 2. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Bittere Konsequenzen, Familienserie Jasper (Dominik Weber) wirft der leitenden Tierärztin Medikamentenmissbrauch vor und will Susanne (Elisabeth Lanz) dazu bringen, sie auszuspionieren. Doch Susanne lehnt es ab, Jaspers Helferin zu sein. Trotzdem beobachtet sie die Kollegin nun genauer. Parallel verbessert sich die Zusammenarbeit mit Elif (Neshe Demir). Gemeinsam gelingt es den Ärztinnen, eine drohende Epidemie zu verhindern.

20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi, Krimikomödie Angela (Katharina Thalbach) begibt sich mit ihrem Mann (Thorsten Merten) und Bodyguard Mike (Tim Kalkhof) auf eine Krimi-Kreuzfahrt. Dort will sie ihrem neuen Hobby nachgehen und Inspiration sammeln. Doch der entspannte Urlaub endet abrupt, als Bestsellerautor Florian Watzek (Stephan Luca) gleich am ersten Abend tot aufgefunden wird. Unter Verdacht geraten die übrigen Krimiautoren an Bord - und Angela nimmt erneut die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, kabel eins, The Batman, Actionkrimi In Gotham kämpft Batman (Robert Pattinson) alias Bruce Wayne gegen das organisierte Verbrechen. Doch die Stadt ist von Korruption durchsetzt, und Gegner lauern an jeder Ecke. Als ein Serienkiller sein Unwesen treibt, wird Batman in einen Fall verwickelt, der ihn mit den Schatten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

20:15 Uhr, ZDF, Die Wahrheit über Arbeit und Geld, Gesellschaftsreportage "Was verdient Deutschland?" - dieser Frage geht ZDF-Journalistin Sarah Tacke nach und beleuchtet eines der großen Tabus: Gehälter. Unterstützung erhält sie von "Tatort"-Darsteller Martin Brambach, der in Spielszenen den Versicherungskaufmann Schrader verkörpert. So werden komplexe Fragen rund ums Einkommen anschaulich erklärt und die verborgene Realität der Löhne sichtbar gemacht.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Waffenbrüder, Krimi Trainer Wolfram Winkelmann (Kranzkoswki) überwacht das Training einer Jugendgruppe, als ein Kita-Bus über die Landstraße fährt. Dann ein lauter Knall, Rauch steigt auf. Ein Junge, der den Bus knapp verpasst hat, sieht schockiert zum Unglücksort. Kommissarin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und Karl Hidde (Alexander Held) treffen wenig später ein - für den Fahrer kommt jedoch jede Hilfe zu spät.