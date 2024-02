Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. Februar 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache: Der grausame Monat, Krimiserie

Armand Gamache (Alfred Molina) kehrt nach Three Pines zurück, um den Mord an Marc Fortier (Daniel Murphy) aufzuklären, dessen Leiche in einem verlassenen Gebäude gefunden wurde. In einem ehemaligen Internat stößt er bald auf ein schreckliches Geheimnis. In der Zwischenzeit untersucht Isabelle Lacoste (Elle-Máijá Tailfeathers) das Verschwinden von Blue Two-Rivers erneut und entdeckt, dass ein wichtiges Beweisstück manipuliert wurde, was zur Wiedereröffnung des Falls führt.