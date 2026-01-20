Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. Jänner 2026

20:15 Uhr, RTL, Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu, Krimi Nach einem gefährlichen Einsatz, bei dem Polizist Eric Seeler (Sebastian Ströbel) Schweres miterlebt hat, zieht er sich aus dem aktiven Dienst zurück. Er arbeitet nun als Streetworker und unterstützt straffällig gewordene Jugendliche in einem Strafersatzprogramm dabei, ihr Leben neu auszurichten. Gemeinsam setzen sie ein altes Schiff instand. Als im nahe gelegenen Jachtklub die Leiche eines Mannes entdeckt wird, begegnet Eric der Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke).

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Das Kalkül, Anwaltsserie Der prominente Beauty-Experte Dr. Philipp Kipp (Simon Eckert) gerät in einen sogenannten "Sexskandal". Während einer großen Präsentation seiner Kosmetikfirma vor Investoren und Influencern wird ein Video gezeigt, das ihn mit zwei Escort-Damen zeigt. Zuvor wurden ihm K.-o.-Tropfen verabreicht. Anwältin Romy (Christina Athenstädt) übernimmt die Vertretung des Security-Mannes, der dafür verantwortlich gemacht wird: Tarek Naumann (Max Hemmersdorfer).

20:15 Uhr, ZDF, Donald Trump - König im Weißen Haus?, Doku Wer ist Donald Trump, der weltweit für Aufsehen sorgt, und was treibt ihn an? Will er sein Land und die Welt retten oder geht es ihm vor allem um Macht, Reichtum und Anerkennung? Ein Jahr nach seinem Amtsantritt gerät das demokratische Fundament der USA ins Wanken. Der Präsident missachtet Parlamentsbeschlüsse und setzt sich über unbequeme Gerichtsurteile hinweg. Die Dokumentation beleuchtet das Denken und Handeln eines Mannes, der widersprüchliche Seiten in sich vereint, von seinen Anhängern bedingungslose Loyalität verlangt und Kritiker gezielt unter Druck setzt.

20:15 Uhr, 3Sat, Versunkene Gräber, Thriller Nach einem spektakulären Mordfall hat sich Anwalt Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch die gemeinsame Kanzlei mit Marie-Luise (Stefanie Stappenbeck) existiert nicht mehr. Unerwartet meldet sich Marie-Luise aus Polen bei ihm. Sie liegt im Krankenhaus und steht unter dem Verdacht, einen Mord begangen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, den deutschen Arbeiter Horst Schwertfeger getötet zu haben, doch sie bestreitet die Tat. Vernau reist nach Polen, um die Wahrheit herauszufinden. Dabei gerät auch Marie-Luises Freund Jacek (Adrian Topol) ins Blickfeld der Ermittler.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Überfordert, Arztserie Mit einer schweren Lungenentzündung wird Sven Schiller (Simon Steinhorst) gemeinsam mit seiner Tochter Isa (Minou Troll) in die Sachsenklinik eingeliefert. Als alleinerziehender Vater steht er vor einem Problem, denn er weiß nicht, wer sich um das Kind kümmern soll. Zu Isas Mutter besteht kein Kontakt mehr und auch die Großeltern können nicht einspringen. Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg) zögert, das Jugendamt einzuschalten. Sie erlaubt Isa, im Ruheraum zu übernachten. Als das Mädchen plötzlich verschwindet, plagen Lucia schwere Schuldgefühle.