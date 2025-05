Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Wenn die Welt sich weiterdreht, Familienserie

Nach einer erfolgreichen Operation an der Löwin sprüht Susanne (Elisabeth Lanz) vor Energie - was nicht zuletzt auch an Matteo (Tobias Licht) liegt. Die beiden haben einmal mehr bewiesen, wie gut sie als Team funktionieren. Doch Matteo beginnt sich auffällig zurückzuziehen und lehnt sogar ein gemeinsames Interview ab. Währenddessen verabschiedet Susanne Mike (Matthias Komm) in die Reha und spürt, dass sich ihre Gefühle verändert haben. Mike hingegen hofft, bei seiner Rückkehr an alte Zeiten anzuknüpfen. Doch Susanne erkennt langsam, dass ihre Zuneigung zu ihm verblasst ist.