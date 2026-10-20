Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei (Folge 82: „Kein zweites Mal“), Anwaltsserie
Nach der Geiselnahme zieht sich Isa von Brede zurück und hinterfragt ihr Leben. Zugleich taucht Jahre nach einem gescheiterten Mordprozess die Leiche des Opfers samt neuer Beweise auf.
20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Möbelhäuser – mit Pia Osterhaus, Verbraucher-Doku
Pia Osterhaus nimmt Sonderaktionen, Riesenrabatte und die undurchschaubare Preispolitik der Möbelbranche unter die Lupe.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare (Staffel 11, Folge 8), Reality
Im Sommerhaus wächst der Frust: Ginger und Lukas sorgen für Ärger, zwischen Ginger sowie Kathy und Ferry fliegen die Fetzen. Beim Spiel „Einparken“ ist blindes Vertrauen gefragt. Läuft bis 22:30.
20:15 Uhr, ORF 1, Das Vergessen – Spurlos im Moor (Folgen 4–6, „Verraten“, „Verschwunden“, „Verloren“), Krimiserie
Die Polizistin Pia Kraus leidet an früh einsetzendem Alzheimer und sucht zugleich ihre verschwundene Nichte Amelie. Im Dorf werden Spuren beseitigt, im Moor kämpft Pia gegen ihre Orientierungslosigkeit. Die drei Folgen laufen am Stück (ca. 20:15, 21:07, 21:54).
20:15 Uhr, ORF 2, Hermann Maier – Meine Heimat: Das Thayatal, Universum-Doku
Der frühere Skirennläufer entdeckt die Wildnis des Thayatals.
20:15 Uhr, SAT.1, Navy CIS („Flug Tango 371“), Krimiserie
Ein Hilfsflugzeug stürzt in den Appalachen ab. Das Team findet einen blinden Passagier und Hinweise, dass es kein Unfall war. Knight und Torres geraten im Wald selbst ins Fadenkreuz.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Terminator: Dark Fate, Sci-Fi-Action
Dani Ramos wird aus ihrem Alltag gerissen, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger kommen ihr zu Hilfe.
20:15 Uhr, ATV, The Nice Guys, Action-Krimikomödie
Zwei ungleiche Ermittler im Los Angeles der 1970er stolpern bei einem Vermisstenfall in eine größere Verschwörung.
20:15 Uhr, ServusTV, Hubert ohne Staller (neue Folgen), Krimi-Serie
Drei Folgen hintereinander (20:15, 21:15, 22:15) der bayerischen Krimireihe.
20:15 Uhr, Tele 5, Replicas, Sci-Fi-Thriller
Der Neurowissenschaftler William Foster schafft es, das Bewusstsein eines Menschen in einen Roboter zu übertragen. Dann erschüttert ihn ein schwerer Schicksalsschlag.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Vergessene Welt: Jurassic Park, Abenteuerfilm
Chaosforscher Ian Malcolm ahnt, dass auf der Insel etwas überlebt hat. Hammonds InGen-Firma ist wieder aktiv.
20:15 Uhr, WDR, Tatort: „Verborgen“, Krimi
Als der 17-jährige Noah verschwindet, wendet sich sein Vater Jon in seiner Verzweiflung an die Polizei. Dabei riskiert er, dass die papierlose Familie ins Visier der Behörden gerät.
20:15 Uhr, BR, Tatort: „Ein Freund, ein guter Freund“ (Münster), Krimi
Prof. Boerne hält eine launige Abschiedsrede auf einen alten Freund. Dann schlägt das Verbrechen zu.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Spiel mit dem Glück, Krimi
Die Kommissare ermitteln im Mord an einem Spielautomaten-Betreiber. Zuerst sieht alles nach Raubmord aus.
22:10 Uhr, Tele 5, Hotel Artemis, Sci-Fi-Thriller
Im Los Angeles der Zukunft flickt eine Krankenschwester in einem Geheim-Hotel zwielichtige Gäste zusammen. Heute ist die Mischung besonders explosiv.
22:15 Uhr, WDR, Der Zürich-Krimi: „Borcherts Fall“, TV-Krimi
Anwalt Thomas Borchert kehrt nach Jahren überraschend nach Zürich zurück. Er will sich dem Zugriff der deutschen Behörden entziehen.
22:30 Uhr, ATV, Pain & Gain, Krimi-Actionkomödie
Eine Bodybuilder-Bande entführt einen reichen Geschäftsmann, um an sein Vermögen zu kommen. Der Film läuft bis ca. 00:55.
22:30 Uhr, ProSieben, The Power, Reality-Show
Lügen, Flirts und Lästereien in der Villa: Der Kampf um Deltas Gunst ist zurück. Weitere Folgen um 23:15 und 23:55 Uhr.
22:50 Uhr, ORF 1, Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann, Late-Night-Show
Zu Gast sind Maurice Ernst und Heinz Strunk.
22:50 Uhr, RTL Nitro, Hänsel & Gretel: Hexenjäger, Fantasy-Action
Die Geschwister sind inzwischen erwachsene Hexenjäger. In Augsburg sollen sie verschwundene Kinder finden.
22:55 Uhr, Kabel Eins, Tom Clancy’s Gnadenlos, Actionthriller
Ex-Navy-SEAL John Kelly will den Mord an seiner schwangeren Frau rächen. Dabei stößt er auf eine weitreichende Verschwörung.
22:55 Uhr, MDR, Rezept zum Glücklichsein – Kochen auf Ukrainisch, Spielfilm
Die Hobbyköchin Varya träumt von einer Stelle in einem gehobenen Restaurant. Dafür zieht sie aus der Provinz in die große Stadt.