Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei (Folge 82: „Kein zweites Mal“), Anwaltsserie

Nach der Geiselnahme zieht sich Isa von Brede zurück und hinterfragt ihr Leben. Zugleich taucht Jahre nach einem gescheiterten Mordprozess die Leiche des Opfers samt neuer Beweise auf.

20:15 Uhr, ZDF, Die Tricks der Möbelhäuser – mit Pia Osterhaus, Verbraucher-Doku

Pia Osterhaus nimmt Sonderaktionen, Riesenrabatte und die undurchschaubare Preispolitik der Möbelbranche unter die Lupe.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare (Staffel 11, Folge 8), Reality

Im Sommerhaus wächst der Frust: Ginger und Lukas sorgen für Ärger, zwischen Ginger sowie Kathy und Ferry fliegen die Fetzen. Beim Spiel „Einparken“ ist blindes Vertrauen gefragt. Läuft bis 22:30.

20:15 Uhr, ORF 1, Das Vergessen – Spurlos im Moor (Folgen 4–6, „Verraten“, „Verschwunden“, „Verloren“), Krimiserie

Die Polizistin Pia Kraus leidet an früh einsetzendem Alzheimer und sucht zugleich ihre verschwundene Nichte Amelie. Im Dorf werden Spuren beseitigt, im Moor kämpft Pia gegen ihre Orientierungslosigkeit. Die drei Folgen laufen am Stück (ca. 20:15, 21:07, 21:54).

20:15 Uhr, ORF 2, Hermann Maier – Meine Heimat: Das Thayatal, Universum-Doku

Der frühere Skirennläufer entdeckt die Wildnis des Thayatals.