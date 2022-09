Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 20. September

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Blutlinien, Anwaltsserie

Isas (Sabine Postel) Bruder Egin (Frank Röth), der wegen Mordes angeklagt und deshalb untergetaucht war, steht plötzlich vor ihrer Tür. Er setzt sie und seine Mutter fest, weil er etwas erzwingen will: Er ist an Leukämie erkrankt und nur Isa kann durch eine Knochenmarkspende sein Leben retten. Das stürzt Isa in ein Dilemma: Warum sollte sie ihrem Bruder helfen, da er ihr doch vor einigen Jahren noch einen Mord anhängen wollte?

20:15 Uhr, ORF 1, Landkrimi: Steirerstern, Kriminalfilm

Nachdem die Rocksängerin und Geliebte einer Volksmusikerin unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommen ist, entdecken die Ermittler Bergmann und Sulmtaler, dass jemand nachgeholfen haben muss.