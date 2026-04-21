Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Familie, Arztserie Köster (Johannes Kienast) übernimmt die Leitung der Schicht und stellt den Alltag auf der Wache komplett um. Für ihn zählen klare Abläufe und strikte Anweisungen mehr als zwischenmenschliches Vertrauen. Nina (Sabrina Amali), die sich ihren Patienten mit viel Einfühlungsvermögen widmet, trifft das hart. Die Situation spitzt sich zu, als eine junge Mutter mit Wochenbettdepression behandelt werden muss. Nina erkennt sofort, wie ernst die psychische Lage ist. Köster greift jedoch ein, zieht sie vom Einsatz ab und informiert gegen den Willen der Frau den Sozialpsychiatrischen Dienst. Nina gerät ins Grübeln. Wut, Schuldgefühle und Erschöpfung setzen ihr zu. Sie beginnt, sowohl sich selbst als auch das System infrage zu stellen. Am Ende wird ihr klar, dass Mitgefühl oft mehr bewirken kann als starre Regeln.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession "Zeig mir wie du tanzt" machte Frida Gold einst bekannt. In dieser Folge widmen sich andere Musiker den Songs der Electropop-Band rund um Frontfrau Alina Süggeler und interpretieren sie auf ihre eigene Weise. Dabei entsteht ein intensiver musikalischer Austausch. Die unterschiedlichen Versionen machen die Vielseitigkeit der Künstlerin spürbar und bringen zugleich die emotionale Seite des Tauschkonzerts besonders zur Geltung.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Die Queen und ich, Porträt Für viele wirkte sie beinahe unvergänglich, für manche ist sie es bis heute: Elizabeth II., eine prägende Figur ihrer Zeit. Menschen aus ihrem engsten Umfeld sprechen hier erstmals ausführlich über ihre persönlichen Erinnerungen. Darunter sind ihre Privatsekretärin, ein enger Vertrauter, ein Bischof und ihr Schneider. Durch ihre Geschichten entsteht ein sehr nahes Bild der Monarchin. Denn was sie wirklich dachte, fühlte oder antrieb, blieb lange im Verborgenen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt, Krimi Eigentlich scheint der Fall schnell abgeschlossen: Der vermisste Benno (Richard Ciuchendea) wird gefunden. Doch dann fällt plötzlich ein Schuss, und ein auffällig auftretender Mann gerät ins Visier der Polizei. Er ähnelt Omar Sharif verblüffend, verschleiert geschickt seine wahre Identität, entkommt aus der Wache und entführt später Angelika Flierl. Für Schaller (Alexander Held) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Lage wird zusätzlich brisant, weil die verwendete Waffe aus Beständen der Bundeswehr stammt.

20:15 Uhr, 3Sat, Laim und die Tote im Teppich, Krimi Auf der Theresienwiese wird vor einem Müllcontainer die Leiche einer Frau entdeckt, eingerollt in einen Teppich. Hinweise auf ihre Identität gibt es kaum. Lediglich ihr Kopftuch lässt Rückschlüsse auf ihre Herkunft zu. Ein verlassenes Auto in der Nähe bringt Lukas Laim (Max Simonischek) und seinen Kollegen Anton Simhandl (Gerhard Wittmann) auf eine Spur. Sie führt zu Hans Heinrich "Hinni" (Shenja Lacher) Feuer. Die Ermittler suchen den Fechtlehrer in seiner Wohnung auf und scheinen genau im richtigen Moment zu kommen.