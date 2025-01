Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. Jänner 2025

Sebastian Lege deckt die Täuschungen der Lebensmittelindustrie auf: Von Ü-Eiern mit einfachem Spielzeug über Geflügelrollen aus Separatorenfleisch bis hin zu Tiefkühltorten mit zusätzlichen Inhaltsstoffen. Bäckerei-Discounter bieten neben Backwaren auch günstige Fleisch-Snacks wie Sandwiches oder Pizzazungen an. Separatorenfleisch sorgt für niedrige Preise, darf jedoch laut EU-Vorgaben nicht mehr als Fleisch bezeichnet werden. In seiner Werkstatt zeigt Lege, wie diese Masse hergestellt wird, und entlarvt die Produktversprechen der Hersteller.

Callum Lynch (Michael Fassbender), ein verurteilter Verbrecher, wird kurz vor der Vollstreckung seiner Todesstrafe von der Wissenschaftlerin Sophia (Marion Cotillard) gerettet. Sie verpflichtet ihn, am Animus-Projekt teilzunehmen, bei dem er die Erinnerungen seines Vorfahren Aguilar, eines Assassinen aus der Zeit der spanischen Inquisition, durchlebt. Dabei erlernt er Fertigkeiten, die ihm helfen sollen, in der Gegenwart gegen eine einflussreiche Geheimgesellschaft zu kämpfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ostfriesensünde, Krimi

Auf Norderney wird in einem Keller eine mumifizierte Leiche entdeckt. Die Ermittlungen zeigen, dass ein Serienmörder Frauen in Verließen einmauert und sie dort sterben lässt. Die "Soko Maurer" sucht seit Jahren nach ihm. Es bleibt unklar, wie viele Opfer noch gefunden werden könnten und was den Täter antreibt. Wolfgang Huberkran (Stephan Zinner), der Leiter der Soko, wendet sich an Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaasen (Christiane Paul), die in Ostfriesland mit unkonventionellen Methoden bereits zwei Serienmörder gefasst hat.