Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. Juli 2026
20:15 Uhr, ZDF, Am Puls mit Dunja Hayali: Unsere Bahn – geliebt, verflucht, gefährlich?, Dokureihe
Dunja Hayali geht der Frage nach, wie es um die Deutsche Bahn wirklich steht.
20:15 Uhr, ORF 2, Universum: Hermann Maier – Meine Heimat, Die Zillertaler Alpen, Naturdoku
Hermann Maier begleitet die Auswilderung von Steinböcken, erkundet uralte Eishöhlen und besteigt mit Peter Habeler den Olperer.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow
Zwei Promis treten in wechselnden Disziplinen gegeneinander an.
20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Ron Simms, Thrillerserie
Ein Spezialteam jagt geflohene Schwerstverbrecher.
20:15 Uhr, RTL, Haveltod – Ein Potsdam-Krimi: Im Kopf eines Killers, Krimidramaserie
Neuer Fall des Potsdam-Krimis.
20:15 Uhr, VOX, Doc Caro live – Lebe jetzt!, Wissensshow
Ärztin Doc Caro erklärt humorvoll medizinische Phänomene – von Zucker bis Darmgesundheit.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Nachts im Museum, Fantasykomödie
Nachtwächter Larry Daley erlebt im New Yorker Naturkundemuseum ein turbulentes Abenteuer, als die Exponate zum Leben erwachen.
20:15 Uhr, Arte, Hitler & Stalin – Pokerspiel um den totalen Sieg, Geschichtsdoku
Porträt der brüchigen Feindschaft zwischen den beiden Diktatoren.
20:15 Uhr, 3sat, Stralsund: Blutige Fährte, Krimi
Ostsee-Krimi mit neuem Fall für die Ermittler.
20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Atemlos, Krimireihe
Eine Observation endet tödlich; Helen Dorn gerät selbst unter Mordverdacht, als ihr Chef erschossen neben ihr aufgefunden wird.
21:00 Uhr, ZDF, Im Schatten des Krieges: Der geheime Einsatz des Mossad im Iran, Dokumentation
Hintergründe zu geheimdienstlichen Operationen Israels im Iran.
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Geballte Ladung, Arztserie
Neue Episode der Krankenhausserie aus Leipzig.
21:45 Uhr, 3sat, Pop Secret Stories: Timothée Chalamet – Ist er der nächste Leonardo DiCaprio?, Kulturdoku
Porträt des Hollywood-Shootingstars.
21:45 Uhr, Arte, Russlands Schattenarmee in Europa, Dokumentation
Recherche zu russischen Einflussoperationen in Europa.
22:00 Uhr, BR, Kommissar Dupin – Bretonische Flut, Spielfilm
Dupin ermittelt in der Bretagne im Mord an zwei jungen Frauen, dahinter verbergen sich Schmuggel, Eifersucht und ein Familiengeheimnis. Mit Pasquale Aleardi.
22:10 Uhr, Sat.1, FBI: Special Crime Unit – Eine Frage der Schuld, Polizeiserie
Neuer Fall der FBI-Ermittler.
22:15 Uhr, ZDF, Die Anstalt, Politsatire
Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner nehmen aktuelle Politik satirisch aufs Korn.
22:25 Uhr, 3sat, Geheimnisvolle Orte: Breslau – Preußens Provinz, Hitlers Festung und die Metropole Wrocław, Doku
Geschichte der wechselvollen Stadt Breslau/Wrocław.
22:35 Uhr, Kabel Eins, Iron Man 2, Superheldenfilm
Tony Stark kämpft mit den Folgen seines Doppellebens als Iron Man und neuen Gegnern.
22:40 Uhr, Arte, Mozart: Die Zauberflöte, Opernaufzeichnung
Inszenierung vom Festival d'Aix-en-Provence mit Sabine Devieilhe als Königin der Nacht, unter der Leitung von Leonardo García-Alarcón.
22:50 Uhr, Das Erste, Blackout – Wie sicher ist unser Stromnetz?, Dokumentation
Analyse der Verwundbarkeit des deutschen Stromnetzes.
23:00 Uhr, ZDFneo, Sterben will gelernt sein, Komödie
Tragikomödie rund um Tod und Abschied.
23:10 Uhr, 3sat, Peenemünde – Vom geheimen Militärkomplex zum Naturparadies, Dokumentation
Geschichte des einstigen Raketentestgeländes, heute Naturschutzgebiet.
23:35 Uhr, Das Erste, Crans-Montana – Leben nach dem Feuer, Dokumentation
Dokumentation über die Folgen eines Großbrandes im Schweizer Ferienort.