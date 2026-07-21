Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. Juli 2026

20:15 Uhr, ZDF, Am Puls mit Dunja Hayali: Unsere Bahn – geliebt, verflucht, gefährlich?, Dokureihe

Dunja Hayali geht der Frage nach, wie es um die Deutsche Bahn wirklich steht.

20:15 Uhr, ORF 2, Universum: Hermann Maier – Meine Heimat, Die Zillertaler Alpen, Naturdoku

Hermann Maier begleitet die Auswilderung von Steinböcken, erkundet uralte Eishöhlen und besteigt mit Peter Habeler den Olperer.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow

Zwei Promis treten in wechselnden Disziplinen gegeneinander an.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Ron Simms, Thrillerserie

Ein Spezialteam jagt geflohene Schwerstverbrecher.

20:15 Uhr, RTL, Haveltod – Ein Potsdam-Krimi: Im Kopf eines Killers, Krimidramaserie

Neuer Fall des Potsdam-Krimis.