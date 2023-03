Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. März

20:15 Uhr, RTL, Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi, Krimikomödie

Die Kanzlerin (Katharina Thalbach) ist seit kurzer Zeit in Rente und mit Mann Joachim (Thorsten Merten) und Mops "Helmut" in eine Kleinstadt in der Uckermark gezogen. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Als Freiherr Philip von Baugenwitz (Thomas Heinze) vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will!