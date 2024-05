Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. Mai 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Hengasch Zwischenfall, Krimiserie

Otmar (Bennik Gehring), Mats (Otto Emil Koch) und Leonie (Cara Magdalena Vondey) sehen im nächtlich dunklen Wald einen hellen Strahl am Himmel und entdecken einen großen Krater mit einem metallischen Objekt darin. Im Nu spricht sich dieses Phänomen im Dorf herum; und sofort werden Vorkehrungen gegen eine drohende Alien-Invasion getroffen. Marie (Katharina Wackernagel) kann nur den Kopf schütteln und findet prompt den Rest eines Joints im Wald. Haben sich die Kinder das alles nur eingebildet? Als Marie aber das Objekt mit seltsamen Schriftzeichen selbst entdeckt, taucht plötzlich Marvin Hartwigsen (Stefko Hanushevsky) aus Köln wieder auf, der sie in ihrem Aufklärungsdrang stark ausbremst. Marie muss sich fragen, was der Mann vorhat und was in drei Teufels Namen mit den Dörflern los ist.