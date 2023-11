Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 21. November

20:15 Uhr, 3Sat, Requiem für einen Freund, Krimi

In den Räumlichkeiten des Anwalts Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) wird eine Steuerprüfung durchgeführt. Aus unerklärlichen Gründen interessiert sich der Finanzbeamte Harry Fischer (Peter Trabner) für einen vier Jahre alten Bewirtungsbeleg. Fischer zwingt Vernau deshalb, mitten in der Nacht in der Kanzlei vorbeizukommen. Als Vernau ankommt, entdeckt er den Steuerprüfer tot auf - erschossen. Was macht diesen Bewirtungsbeleg so besonders?