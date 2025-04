Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 22. April 2025

Sieben Musikerinnen und Musiker kommen in Südafrika auf der "Sing meinen Song"-Couch zusammen, um ihre größten Hits miteinander zu tauschen. Dabei nehmen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine besondere musikalische Entdeckungsreise. Hier treffen bekannte Stars auf spannende Nachwuchstalente, und das musikalische Spektrum reicht von Singer-Songwriter über Elektro-Pop bis Rap. Altbekannte Lieder erscheinen in völlig neuem Gewand, unerwartete Duette entstehen - und die Künstler zeigen sich von einer ganz anderen Seite. Gastgeber ist Popsänger und Songwriter Johannes Oerding.

Matteo (Tobias Licht) erscheint nicht zu einer wichtigen Operation, was Susanne (Elisabeth Lanz) schwer enttäuscht und auch persönlich trifft. Sie weiß nicht, dass Matteo unter Druck steht, weil er möglicherweise seine Approbation verlieren könnte. Währenddessen gestaltet sich Jaspers (Dominik Weber) Wohnungssuche schwierig - er muss schließlich im Büro übernachten. Am Morgen stößt er dort auf Praktikant Phil (Jonas Kaufmann), der sich herausredet. Dabei verbirgt der junge Helfer ein auffälliges Hämatom am Arm, das Jasper jedoch nicht entgeht.

Kartoffelchips sind bekannt dafür, echte Kalorienbomben zu sein - und lösen beim Naschen oft ein schlechtes Gewissen aus. Die Lebensmittelindustrie begegnet dem, indem sie den Fettgehalt ihrer Snacks senkt. So auch Intersnack mit seinen "Pom-Bär Ofen Minis" - das sind fettärmere Chips, die im Ofen gebacken werden. Um sie dennoch knusprig zu machen, wird statt Fett oft Zucker verwendet. Sebastian Lege zeigt in der Reportage, mit welchen Tricks Hersteller arbeiten - und worauf Konsumenten beim Kauf achten sollten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

An vier Abenden in Folge treten die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch - beginnend am Ostersonntag - an, um sich einen Platz im großen Finale am Donnerstag zu sichern. Dort winkt die einmalige Chance, den bisherigen Höchstgewinn von drei Millionen Euro zu knacken. Wer stellt sich der Herausforderung? Alles ist möglich.