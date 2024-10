Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 22. Oktober 2024

Franz Germinger Junior (Maximilian Brückner) und seine Familie ermitteln in einem Fall, der sich unter Maisbauern im Osten Münchens abspielt. Auf einer Vogelscheuche findet sich der echte Schädel eines Bauern. Das Opfer, ein gewisser Herbi, war nicht sonderlich beliebt. Die Ermittler finden schnell heraus, dass Herbi zwar noch mit seiner Frau Klaudia (Marion Mitterhammer) verheiratet war, aber eine Affäre mit deren Schwester Lucy (Franziska Schlattner) hatte - und Lucy erwartet sogar ein Kind von ihm. Steckt Eifersucht hinter dem Mord?

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co., Food-Reportagereihe

Sebastian Lege nimmt die Geheimnisse hinter Fanta, Milky Way und Tic Tac unter die Lupe. Er zeigt, wie die Lebensmittelindustrie versucht, mit möglichst geringem Aufwand hohe Gewinne zu erzielen. Tic Tac soll für frischen Atem sorgen, kann jedoch Mundgeruch verstärken. Milky Way klingt nach viel Milch, besteht aber hauptsächlich aus Luft und Zucker, umhüllt von Schokolade. In seiner Werkstatt entlarvt Lege die wahren Inhalte bekannter Produkte.