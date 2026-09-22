Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 22. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei, Anwaltsserie

Isa verteidigt einen Schauspieler, dem wegen falscher Angaben zu seiner sexuellen Orientierung gekündigt wurde. Gellert übernimmt den Fall eines Ex-Häftlings.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap

Für Giovanni wird die Situation im Sommerhaus zur Belastungsprobe, nach einer erneuten Konfrontation mit Alex steht alles auf der Kippe.

20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie

Während der Fleet Week in Washington sterben ein Petty Officer und ein Tätowierer, dessen Kunden zudem an vergifteter Tinte erkranken.

20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Die neue Generation, Serie

Yannik steht vor einer weiteren Operation, die sein Augenlicht und seine Persönlichkeit verändern könnte; Nora beginnt ihre Bestrahlung.

20:15 Uhr, ProSieben, TV total, Comedy-Show

Sebastian Pufpaff moderiert die tägliche Late-Night-Comedyshow.

20:15 Uhr, Kabel 1, Transformers – Die Rache, Sci-Fi-Actionfilm

Sam Witwicky halluziniert kryptische Symbole – die Decepticons machen erneut Jagd auf ihn, während er eigentlich nur studieren wollte.