Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 22. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste (ARD), Die Kanzlei, Anwaltsserie
Isa verteidigt einen Schauspieler, dem wegen falscher Angaben zu seiner sexuellen Orientierung gekündigt wurde. Gellert übernimmt den Fall eines Ex-Häftlings.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Dokusoap
Für Giovanni wird die Situation im Sommerhaus zur Belastungsprobe, nach einer erneuten Konfrontation mit Alex steht alles auf der Kippe.
20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie
Während der Fleet Week in Washington sterben ein Petty Officer und ein Tätowierer, dessen Kunden zudem an vergifteter Tinte erkranken.
20:15 Uhr, VOX, Club der roten Bänder – Die neue Generation, Serie
Yannik steht vor einer weiteren Operation, die sein Augenlicht und seine Persönlichkeit verändern könnte; Nora beginnt ihre Bestrahlung.
20:15 Uhr, ProSieben, TV total, Comedy-Show
Sebastian Pufpaff moderiert die tägliche Late-Night-Comedyshow.
20:15 Uhr, Kabel 1, Transformers – Die Rache, Sci-Fi-Actionfilm
Sam Witwicky halluziniert kryptische Symbole – die Decepticons machen erneut Jagd auf ihn, während er eigentlich nur studieren wollte.
20:15 Uhr, RTL Nitro, RoboCop, Sci-Fi-Actionfilm
Im Jahr 2028 will Konzern OmniCorp per Gesetzeslücke Roboter-Polizisten in den USA einsetzen – ein tödlich verletzter Cop wird zum Cyborg-Gesetzeshüter.
20:15 Uhr, Tele 5, Hacked – Kein Leben ist sicher, Thriller
Ein Unternehmer holt sich unwissentlich einen Cyberkriminellen als IT-Spezialisten ins eigene Smart Home.
20:15 Uhr, 3sat, Stralsund – Freier Fall, Krimi
Ein Kronzeuge wird auf dem Weg zur Aussage erschossen – die Fahrtroute war streng geheim und stammte aus der Polizeidatenbank.
20:15 Uhr, arte, Die Inquisition (1/2), Doku
1231 rief Papst Gregor IX. die Inquisition ins Leben – über Jahrhunderte verbreitete sie mit Geheimverfahren und Folter Angst in Europa.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der schwarze Tag, Krimi
Nach einer Liebesnacht ist Simmels neue Bekanntschaft tot – er bittet Kommissarin Marie Brand um Hilfe.
20:15 Uhr, One, Death Valley, Krimiserie
Der exzentrische Ex-Schauspieler John Chapel mischt sich in die Mordermittlungen um seinen Nachbarn ein.
21:00 Uhr, Das Erste (ARD), In aller Freundschaft, Arztserie
Die hochschwangere Hilda kommt allein zum Hebammenkurs in die Sachsenklinik, ihr Ex-Partner ist beruflich verhindert.
22:00 Uhr, NDR, Tatort: Saras Geständnis, Krimi
Nach vier Jahren Haft wegen Totschlags an ihrem Vater will Sara Manzer nach vorne schauen – unterstützt von ihrer Freundin Marlene.
22:15 Uhr, ZDF, Mein Weg ins Vergessen – Leben mit Frühdemenz, Doku
Britta erhielt mit 56 Jahren die Diagnose Alzheimer – eine von rund 100.000 Betroffenen mit Frühdemenz in Deutschland.
22:15 Uhr, WDR, Steirerangst, Krimi
Eine ermordete Unternehmerin wird mit Champagnerflasche und zwei Gläsern im Hotelzimmer gefunden – hat sie den Täter gekannt?
22:30 Uhr, RTL, Extra – Das RTL Magazin, Reportage
Reporterin Nina Rositzke testet mit einer Protagonistin, ob und wie gut man mit KI-Tools wie Gemini und ChatGPT abnehmen kann.
22:35 Uhr, ProSieben, Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa, Doku-Reality
Ein Promi-Teilnehmer leidet nach dem Sananga-Ritual unter anhaltenden Schmerzen – muss er abbrechen?
23:00 Uhr, ZDFneo, Besser geht's nicht, Tragikomödie
Jack Nicholson und Helen Hunt in der oscarprämierten Geschichte um den menschenscheuen Schriftsteller Melvin Udall, der durch einen Hund verändert wird.
23:15 Uhr, Kabel 1, Resident Evil: The Final Chapter, Sci-Fi-Horrorfilm
Milla Jovovich im finalen Kampf: Nur Alice hat den Fall von Washington D.C. überlebt und muss ins unterirdische Hauptquartier von Umbrella zurückkehren.