Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 23. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das 2025-Special, Rateshow An vieles aus dem vergangenen Jahr erinnern sich die Menschen noch gut. Aber wer kann spontan sagen, gegen welches Land die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der UEFA Nations League gespielt hat? Und wie sieht es mit dem Wissen jenseits des Sports aus, etwa zu Kino- und TV-Höhepunkten, aktuellen Bestsellerbüchern oder neuen Namen aus der Musikszene? Genau das möchte Johannes B. Kerner in einem Jahresrückblicks-Special der erfolgreichen Sendung "Der Quiz-Champion" testen. Dafür treten Deutschlands schlauste Kandidaten gegen fünf prominente Experten an.

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Betrüger und Betrogene, Krankenhausserie Nach einem Brand in der Kapelle während der Trauerfeier für seine verstorbene Frau Selma wird Silvio Dori (Andreas Nickl) mit einer Rauchgasvergiftung in die Sachsenklinik gebracht. Dort werden auch weitere Verletzte des Feuers versorgt. Silvio begegnet Paula Gebhard (Alma Leiberg), einer früheren Kollegin seiner Frau. Ihre Verletzungen müssen von Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) und Dr. Philipp Brentano (Thomas Koch) operativ behandelt werden. Silvio ist dankbar für die Begegnung mit Paula. Im Gespräch über Selma offenbart er ihr ein Geheimnis, das sie völlig überrascht.

20:15 Uhr, RTLzwei, R.I.P.D. - Rest in Peace Department, Fantasyactionkomödie Der abgeklärte Polizist Nick Walker (Ryan Reynolds) aus Boston wird von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und landet nach seinem Tod im Himmel. Dort erfährt er im Hauptquartier des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department", von seiner Vorgesetzten Proctor (Mary-Louise Parker), welche Aufgaben ihn künftig erwarten. Als himmlischer Ermittler soll Nick sogenannte "Deados", also umherirrende untote Seelen, auf der Erde aufspüren und sie an ihren endgültigen Bestimmungsort bringen. An seine Seite bekommt er den mürrischen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges). Der zeigt wenig Begeisterung darüber, künftig mit einem unerfahrenen Neuling zusammenarbeiten zu müssen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Landleben, frische Luft und Romantik - doch viele Bauern suchen vergeblich nach der großen Liebe. Über 70 Prozent der Landwirte in Deutschland sind Single. Moderatorin Inka Bause hilft ihnen dabei, ihren Traumpartner zu finden und das Herz endlich am richtigen Ort zu haben.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap Ein Eheversprechen ist immer besonders - doch wenn das Paar sich erst im Standesamt begegnet, ist der Moment noch intensiver. Genau das geschieht bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Psychologie- und Beziehungsexperten stellen die Paare nach wissenschaftlichen Kriterien zusammen. Während des Experiments lernen sich die frisch Verheirateten auf der Hochzeitsreise und im Alltag wirklich kennen.