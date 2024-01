Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 23. Jänner 2024

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer, Krimi

Auf einem Geisterschiff an der ostfriesischen Küste finden Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) einen toten Banker und eine stumme Überlebende, die in einen tödlichen Anschlag verwickelt wird. Die Ermittlungen führen zu dubiosen Geschäften eines Offshore-Windparks, und die vermeintliche Prostituierte entpuppt sich als Schlüsselfigur. Bald geraten die Kommissar:innen selbst in ein gefährliches Spiel aus Macht, Verrat und tödlichen Intrigen.