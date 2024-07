Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 23. Juli 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Wechselspiel, Anwaltsserie Weil sein Hund einen Hahn totgebissen hat, wird der Schauspieler Bodo Rickert (Sven Martinek) von seiner Produktionsfirma auf mehrere Hunderttausend Euro Schadenersatz verklagt. Denn der gerissene Gockel war nicht irgendein Geflügeltier, sondern der Hauptdarsteller der TV-Krimiserie "Der halbe Hahn" und Rickerts Partner vor der Kamera. Da die Dreharbeiten seit dem Vorfall stillstehen, will der Produzent Isas (Sabine Postel) Mandanten zur Verantwortung ziehen und seine Gage einbehalten und darüber hinaus den nicht besonders beliebten Darsteller aus der Serie herausschreiben lassen.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Dänemarks Königskinder, Doku Es ist der Beginn einer neuen Ära in Dänemarks Monarchie, als am 14. Januar 2024 Frederik X. König wird. In den Fokus rückt an diesem Tag auch er: Christian, der neue Kronprinz. Mehr Pflicht, mehr Präsenz, mehr Verantwortung heißt es jetzt für den gerade erst volljährig gewordenen Royal. Viel ist über Christian und seine Geschwister Isabella, Vincent und Josephine, die nun ebenfalls mehr ins Rampenlicht rücken, nicht bekannt. Zwar leben sie im Herzen Kopenhagens und besuchen öffentliche Schulen, aber Bilder abseits offizieller Auftritte gibt es nicht. Die Dänen respektieren die Privatsphäre ihrer Königsfamilie und das Recht der Prinzen und Prinzessinnen auf Kindheit.

20:15 Uhr, RTL, Raue - Der Restaurantretter, Dokusoap Emil braucht Hilfe in seinem Berliner Restaurant "Chez Emil". Der 20-Jährige hat mit 17 Jahren und ohne Ausbildung seinen Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht und droht nun kläglich zu scheitern. Am Ende des Monats steht ein dickes Minus vor seinem Umsatz - so kann es nicht weitergehen. Tim versucht Emil beizubringen, was es heißt, ein Restaurant sauber zu halten und Katharina gibt sich alle Mühe, der elektrischen Verkabelung Herr zu werden.

20:15 Uhr, Tele 5, Die zwei Gesichter des Januar, Thriller 1962. Der Amerikaner Rydal (Oscar Isaac) hält sich in Athen als Stadtführer über Wasser und trifft eines Tages auf Colette (Kirsten Dunst) und Chester MacFarland (Viggo Mortensen). Er ist sofort fasziniert von den beiden, von ihrer kultivierten Art und der scheinbaren Leichtigkeit ihres Lebens. Doch der Eindruck trügt. Als Rydal die MacFarlands in ihrem Luxushotel besucht, bedrängt ihn Chester, einen offenbar bewusstlosen Mann mit ihm fortzuschaffen. Rydal stimmt zu und begibt sich damit in ein dunkles Netz aus Mord, Eifersucht und Intrigen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett - Dunkle Helden, Krimi Die Ermordung von Manuela Weidner (Petra Zieser) bringt Wirbel in den Wahlkampf der Leipziger Oberbürgermeister-Kandidaten. Ausgerechnet der favorisierte Jan Temper (Alexander Khuon) gerät ins Visier der Ermittler. Dass er der Sohn des legendären Walter Temper ist (Thomas Thieme), einem Helden der 89er-Revolution und Idol von Kommissarin Maike Riem (Anja Kling), macht den Fall sehr brisant. Es taucht ein Video auf, in dem das Opfer droht, ein Familiengeheimnis preiszugeben.