Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 23. Juni 2026

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tödliche Falle, Krimi Während eines Einsatzes im Drogenumfeld wird Ceylan Özer (Yasemin Cetinkaya), die Kollegin von Femke (Pia-Micaela Barucki) und Tjark (Hendrik Duryn), schwer verletzt und kämpft um ihr Leben. Femke und Tjark tun alles, um die Täter zu stellen. Dabei stoßen sie auf Hinweise, dass hinter dem Geschehen mehr steckt als zunächst vermutet. Gleichzeitig verfolgt ein Lagerarbeiter einen gefährlichen Racheplan und geht dabei äußerst rücksichtslos vor.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow Bei "Schlag den Star" kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen von Ehepaaren. Detlef Soost tritt gemeinsam mit seiner Frau Kate Hall gegen Eko Fresh und dessen Frau Sarah Bora an. Am Ende entscheidet sich, welches Duo die Oberhand gewinnt und sich die 100.000 Euro sichert. Matthias Opdenhövel moderiert die Show, während Ron Ringguth das Geschehen kommentiert.

20:15 Uhr, ZDF, Stubbe - Ausgeliefert, Krimi Die freie Journalistin Christiane Stubbe (Stephanie Stumph) spricht mit der Fahrradkurierin Sonja (Ella Morgen) über die harten Arbeitsbedingungen bei einem Lieferdienst. Am nächsten Morgen wird Sonja tot entdeckt. Um mehr herauszufinden, nimmt Christiane undercover eine Stelle als Kurierin bei "Saxonia Food" an, wo auch Sonja gearbeitet hat. Parallel dazu ermittelt Stubbe (Wolfgang Stumph), mittlerweile im Ruhestand, zusammen mit seiner Enkelin Caro (Greta Kasalo) in einer Reihe von Fahrraddiebstählen.

20:15 Uhr, kabel eins, Ich bin Nummer Vier, Sci-Fi-Abenteuer John Smith (Alex Pettyfer) erscheint wie ein gewöhnlicher Jugendlicher. In Wirklichkeit stammt er jedoch vom Planeten Lori und konnte als Kind mit acht weiteren Kindern vor den feindlichen Mogadori auf die Erde fliehen. Dort lebt er gemeinsam mit seinem Beschützer Henri (Timothy Olyphant), der darauf achtet, dass John seine Kräfte kontrolliert und unentdeckt bleibt. Die Mogadori sind weiterhin auf der Jagd nach den letzten neun Lorianern und haben John bereits ins Visier genommen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Verlorene Mädchen, Krimi Die verwaiste 17-jährige Mila (Tara Fischer) lebt mit ihrer kleinen Schwester Hannah im Heim. Ihr Vormund Dr. Kurtz (Hary Prinz) nutzt Milas Abhängigkeit aus, um das Mädchen sexuell zu missbrauchen. Jasmin (Emma Bading), Milas beste Freundin, überredet sie, sich an ihrem Vergewaltiger zu rächen. Die Mädchen verprügeln Kurtz. Was sie nicht wissen: Der Anwalt ist für die Drogenmafia tätig und wird kurze Zeit später tot aufgefunden. Helen Dorn (Anna Loos) ahnt die bevorstehenden Verteilungskämpfe um die Nachfolge des im Gefängnis sitzenden Drogenpaten Gogol.