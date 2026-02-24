Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Grenzen, Arztserie Ein dramatischer Einsatz am Neckarufer bringt die Notärztin Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und ihr Team an ihre Grenzen. Besonders Teamleiter Patrick Köster (Johannes Kienast) steht unter Druck. Jugendliche sind nach einer Party euphorisiert baden gegangen. Einer ringt um sein Leben, ein weiterer droht von der Strömung in ein Wehr gezogen zu werden. Überall herrscht Chaos, die Zeit läuft, und die Feuerwehr trifft verspätet ein. Nina begegnet Philipp (Max Woelky), einem mutigen Ersthelfer, der sie nachhaltig beeindruckt. Gemeinsam kämpfen sie um die Reanimation des Jugendlichen.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Blutiges Moor, Krimi Hinter dem Deich wird im Moor eine Leiche entdeckt. Erste Spuren sprechen dafür, dass der Mann gehetzt wurde. Tjark (Hendrik Duryn) und Freddy (Isabell Thierauch) stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen Brauch im Dorf. Dabei tragen die Bewohner Masken und wollen sich im Moor von ihren Sünden reinigen. Die beiden hoffen auf Hinweise von einem Mann, der im Wald lebt und "Geist" genannt wird. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob er selbst etwas mit dem Mord zu tun hat.

20:15 Uhr, kabel eins, Hancock, Actionkomödie John Hancock (Will Smith) ist zwar ein unverwundbarer Superheld, doch er hat ein Alkoholproblem. Außerdem ist er bei den Bewohnern von Los Angeles längst nicht mehr beliebt. Zwar hat er viele Verbrecher geschnappt, dabei aber immer wieder Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Als er den PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) vor dem Tod rettet, macht Ray ihm ein Angebot. Er will Hancocks ramponiertes Image wieder geradebiegen. Doch ist Hancock überhaupt noch zu retten?

20:15 Uhr, 3Sat, Der Beschützer, Thriller Der erfahrene BKA-Ermittler Jan Schäfer (Tobias Oertel) soll in Hamburg eine wichtige Kronzeugin des Internationalen Seegerichtshofs schützen. Fiona Weibel (Marlene Tanczik), Auslandsspezialistin einer Schweizer Reederei, soll vor Gericht belastend gegen das eigene Unternehmen aussagen. Seit einem Mordanschlag in Kairo weiß sie, wie gefährlich die dubiosen Geschäfte im Nahen Osten sind. Sie hat den Angriff überlebt, ihr Vorgesetzter Urs Beerenberg (Markus Graf) dagegen nicht.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Leben und Sterben in Schwabing, Krimi München als Sehnsuchtsort hat ein neues Problem, und es landet bei den drei verrufenen Ermittlern Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Ludwig Schaller (Alexander Held) aus dem Kellergeschoss des Präsidiums. Im bekannten Stadtteil München-Schwabing wird eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Das Opfer ist mit Blumendraht an eine Laterne gebunden und wie eine Trophäe ausgestellt. Es wirkt fast, als stünde der Körper an einem Marterpfahl.