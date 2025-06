Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. Juni 2025

Im Zoo herrscht Alarmstimmung: Zwei Kronenmakis wurden entführt, zudem wurde Chef-Tierpfleger Conny (Thorsten Wolf) von den Tätern attackiert. Die Polizei ermittelt, macht aber wenig Hoffnung - die Ortungschips der Affen funktionieren offenbar nicht. Susanne (Elisabeth Lanz) und Jasper (Dominik Weber) greifen deshalb zu einem drastischen Mittel: Sie wenden sich mit einem Video an die Öffentlichkeit. Der Appell erreicht auch Matteo (Tobias Licht), der sich gerade am Flughafen aufhält. Dort fällt ihm ein verdächtiger grauer Kombi ins Auge - die einzige Spur zu den Tätern.

20:15 Uhr, ZDF, Trumps Mann fürs Grobe: Wie viel Macht hat J. D. Vance?, Doku

Die Reportage beleuchtet den Aufstieg von J.D. Vance, der aus ärmlichen Verhältnissen in Ohio stammt und sich bis in die obersten politischen Ränge der USA vorarbeitet. Welche Pläne verfolgt der MAGA-Politiker für das Land? Aufgewachsen in den Appalachen und geprägt von einer schweren Kindheit ohne Vater und mit einer drogenabhängigen Mutter, prägt ihn seine Herkunft bis heute - nun sitzt er als Vizepräsident an den Schalthebeln der Macht und stellt alte Bündnisse infrage.