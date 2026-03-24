Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks von Langnese, Wagner & Co, Food-Reportagereihe Sebastian Lege nimmt die Tiefkühlabteilungen deutscher Supermärkte unter die Lupe. Mit dem Cornetto hat Langnese ein besonders gefragtes Eis im Angebot. Damit es so erfolgreich bleibt, kommen etliche raffinierte Verfahren zum Einsatz. Die Waffel soll knusprig bleiben, die Eiscreme lange haltbar sein und selbst bei Sonne nur langsam schmelzen. Dafür verwendet Langnese unter anderem Kakaoglasur und Hilfsstoffe wie Natriumalginat.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Teamwork, Arztserie Während Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) beim Geburtstag von Philipps (Max Woelky) Tochter versucht, in ihrer neuen Rolle anzukommen, müssen Paul (Paul Zichner), Rogert (Jörn Hentschel), Billy (Anna Schimrigk) und Markus (Max Hemmersdorfer) zu einem schweren Verkehrsunfall ausrücken. Vor Ort treffen sie auf mehrere Verletzte, eine unübersichtliche Situation und zu wenig Mittel. Uwe Rogert trifft als leitender Notarzt Entscheidungen, ohne sein Team einzubeziehen. Paul fühlt sich übergangen. Markus bemüht sich vergeblich, bei Billy Gehör zu finden. Am Unfallort verschärft sich die Lage zunehmend.

20:15 Uhr, RTL, Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Im ewigen Eis, Krimireihe Birgit (Veronica Ferres) und Jonas (Tim Oliver Schultz) werden zu einem Geröllfeld in der Nähe der kleinen Gemeinde Maisching gerufen. Dort liegt die Leiche von Timo Aichinger, der nach zwölf Jahren zum ersten Mal zurückgekehrt war, um an der Beerdigung seines Vaters teilzunehmen. Gleichzeitig sorgt weit oben auf einem Gletscher ein außergewöhnlicher Fund für großes Aufsehen. Marie Sonnleitner (Salka Weber) entdeckt dort mit ihrem Team eine mehrere hundert Jahre alte Leiche, was schnell ein Medienereignis wird. Weil KTU-Kollege Korbinian (Sami Loris) verletzungsbedingt ausfällt, übernimmt Marie kurzfristig. Wieder im Tal beginnt sie mit den Untersuchungen. Bald steht fest: Timo ist nicht durch einen Unfall gestorben, sondern wurde ermordet.

20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen - Mit Martin Rütter, Doku Im Bremer Tierheim ist für die Sozialisierung von neun Kangalwelpen ein hoher organisatorischer Aufwand nötig. Gleichzeitig ziehen in Isernhagen die Katalanische Schäferhündin Nika und in Mechernich der Retriever-Mix Lilly in ihre neuen Familien ein. In Isernhagen steht Hundetrainerin Heike Kleinhans der Familie Valentin zur Seite, damit das Zusammenleben von Nika und Sohn Henry besser klappt. Lilly in Mechernich ist derweil auf regelmäßige Physiotherapie angewiesen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Der Letzte seiner Art, Krimi Im Münchner Bahnhofsviertel finden die Ermittler Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) eine Leiche. Der Tote ist im Stil der 1970er-Jahre gekleidet. Schaller muss sofort an eine bekannte Figur aus dieser Zeit denken: Gustav Schmidinger (Martin Umbach), der damals als "Pate" des Viertels galt. Doch bei dem Toten handelt es sich nur um einen Kleinganoven. Schmidinger dagegen gehörte zu den Ersten, die Prostitution und Glücksspiel im Bahnhofsviertel im großen Stil etablierten.