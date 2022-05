Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Heimatlos, Anwaltsserie

Die Kanzlei nutzt mittlerweile Gellerts (Herbert Knaup) Wohnung als Büro, und auch die heimatlose Isa (Sabine Postel) hat bei ihm Unterschlupf gefunden, als ausgerechnet der arrogante Showmaster, der den Sohn einer früheren Mandantin in den Selbstmord getrieben hatte, die Hilfe unserer Anwälte sucht. Eine Stalkerin dringt wiederholt in seine Wohnung ein, stellt Sachen um und macht sich sogar in seinem Bett breit.