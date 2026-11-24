20:15 Uhr, ORF 1, Steirerbiest, Landkrimi

Neuer Steiermark-Fall für Kommissar Sascha Bergmann, der sich mit einer neuen Kollegin arrangieren muss: Lena Herzog (Maya Unger).

20:15 Uhr, ORF 2, Steile Welt – Zwischen Abgrund und Zuflucht, Doku (Universum)

45-minütige Dokumentation der Reihe „Universum“. Mehr als den Titel hat die Quelle nicht verraten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei (Folge „Blutspur“), Anwaltsserie

Eine junge Frau schwebt nach einem Unfall in Lebensgefahr. Ihre streng religiöse Familie lehnt die rettende Bluttransfusion ab, und Markus Gellert vertritt die behandelnde Ärztin.

20:15 Uhr, ZDF, Die Geschichte der Deutschen – Ritter und Städte, Dokureihe

Das Hochmittelalter: Aus berittenen Kriegern wird ein Adelsstand, und der Auftakt führt zum Überfall heidnischer Slawen auf das neu gegründete Lübeck 1147.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (22. Staffel, Folge 6), Dating-Show

Inka Bause begleitet die neuen Landwirte und Landwirtinnen beim Abenteuer Liebe.

20:15 Uhr, Sat.1, Criminal Minds: Evolution („Schwimmerzähne“), Krimiserie

Die BAU jagt einen Killer, der Opfer in maßgefertigten Pools ertränkt. Als eine ganze Familie in seine Gewalt gerät, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.