Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. November 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Steirerbiest, Landkrimi
Neuer Steiermark-Fall für Kommissar Sascha Bergmann, der sich mit einer neuen Kollegin arrangieren muss: Lena Herzog (Maya Unger).
20:15 Uhr, ORF 2, Steile Welt – Zwischen Abgrund und Zuflucht, Doku (Universum)
45-minütige Dokumentation der Reihe „Universum“. Mehr als den Titel hat die Quelle nicht verraten.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei (Folge „Blutspur“), Anwaltsserie
Eine junge Frau schwebt nach einem Unfall in Lebensgefahr. Ihre streng religiöse Familie lehnt die rettende Bluttransfusion ab, und Markus Gellert vertritt die behandelnde Ärztin.
20:15 Uhr, ZDF, Die Geschichte der Deutschen – Ritter und Städte, Dokureihe
Das Hochmittelalter: Aus berittenen Kriegern wird ein Adelsstand, und der Auftakt führt zum Überfall heidnischer Slawen auf das neu gegründete Lübeck 1147.
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (22. Staffel, Folge 6), Dating-Show
Inka Bause begleitet die neuen Landwirte und Landwirtinnen beim Abenteuer Liebe.
20:15 Uhr, Sat.1, Criminal Minds: Evolution („Schwimmerzähne“), Krimiserie
Die BAU jagt einen Killer, der Opfer in maßgefertigten Pools ertränkt. Als eine ganze Familie in seine Gewalt gerät, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.
20:15 Uhr, VOX, Guidos Deko Queen – Die Challenge, Wohn-Show
Mirella (60) und Elina (27) gestalten unter dem Motto „Purer Luxus“ an drei Tagen je drei Räume zu exzentrischen Glamour-Looks um.
20:15 Uhr, kabel eins, Battleship, Sci-Fi-Action
Die NASA nimmt Kontakt zu einem erdähnlichen Planeten auf. Die Aliens folgen der Einladung mit feindlichen Absichten, und vor Hawaii kommt es zur großen Schlacht (mit Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Rihanna).
20:15 Uhr, arte, Themenabend Palästina: Es war einmal in Gaza (Teil 1), Doku
Der Zweiteiler zeichnet Gazas Geschichte vom Britischen Mandat bis zum Oslo-Abkommen nach, Teil 2 folgt um 21:10 Uhr.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der überwundene Tod, Krimi
Ein renommierter Anästhesist wird leblos in der Raucherecke einer Klinik gefunden. Sein möglicher Nachfolger ist ein ehemaliger Liebhaber von Marie Brand.
20:15 Uhr, BR, Tatort: Videobeweis, Krimi
Nach der Weihnachtsfeier eines Versicherungskonzerns liegt ein Mitarbeiter tot im Foyer. Lannert und Bootz rekonstruieren den Abend.
20:15 Uhr, WDR, Tatort: Borowski und der Wiedergänger, Krimi
Ein untreuer Ehemann plant mit einer anonymen Online-Bekanntschaft den Mord an seiner Frau.
20:15 Uhr, Tele 5, Der Sturm – Life on the Line, Action-Drama
Lineman Beau zog nach dem Tod seines Bruders dessen Tochter auf. Nun hat sie sich ausgerechnet einen Freund aus den Reihen der Stromtechniker gesucht.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Knight and Day, Action-Komödie
Ein charmanter Agent legt im Flugzeug Killer um und entführt June Havens. Gemeinsam sind sie auf der Flucht (mit Tom Cruise und Cameron Diaz).
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft (Folge „Niemand schafft’s allein“), Arztserie
Wenke Trab erkennt durch ihre eigene Erkrankung, wie sehr die Sorge um Tochter Lotta beide an ihre Grenzen gebracht hat. Parallel wird aus Kathrins Spendenaufruf eine Benefizgala.
21:00 Uhr, ZDF, Mord ohne Grenzen, True-Crime-Doku
Bandenkrieg in Berlin: Bisher unveröffentlichte Videos und Ermittlungsakten beleuchten die Hintermänner einer Gewaltwelle.
21:20 Uhr, Sat.1, Criminal Minds: Evolution („Der Zoowärter“), Krimiserie
Die BAU jagt einen Täter, der entführte Frauen mit täuschend echten Deepfakes verschleiert.
21:45 Uhr, ZDFneo, Meine Braut, ihr Vater und ich, Komödie
Greg Focker will Pamela einen Heiratsantrag machen, doch beim Kennenlernen ihrer Eltern geht alles schief. Ihr Vater Jack ist von ihm wenig begeistert.
21:45 Uhr, 3sat, Sturm kommt auf (Teil 1 von 2), Historiendrama
Der Schuster Julius Kraus (Josef Hader) erlebt zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers den aufkommenden Faschismus in der Provinz. Teil 2 folgt um 23:15 Uhr.
22:00 Uhr, NDR, Tatort: Zerrissen, Krimi
Nach dem Überfall auf einen Stuttgarter Juwelier geraten zwei verschwägerte Familien ins Visier der Ermittler.
22:05 Uhr, arte, No Other Land, Dokumentarfilm
Der Palästinenser Basel Adra dokumentiert im Westjordanland die systematische Vertreibung der Bewohner von Masafer Yatta. Der Film wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.
22:05 Uhr, Tele 5, Farang, Actionfilm
Ein Ex-Dealer baut sich in Thailand ein neues Leben auf, bis ihn die falschen Leute wieder einholen.
22:20 Uhr, RTL Nitro, Exit Wounds – Die Copjäger, Actionfilm
Detective Orin Boyd rettet den US-Vizepräsidenten und wird dafür kaltgestellt (mit Steven Seagal und DMX).
22:30 Uhr, Sat.1, Das große Promi-Büßen, Reality-Show
Zum Auftakt mahnt Olivia Jones zehn Prominente zur Buße, unter ihnen Sahel, Nadja Großmann, Georgina Fleur und Eike Immel. Eine zweite Folge folgt um 23:35 Uhr.
22:30 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Geld, Poker-Show
Am Pokertisch sitzen Bruno Alexander, Kimisinamood und Wigald Boning.