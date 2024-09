Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 24. September 2024

In Bocholt-Barlo versammeln sich wieder Prominente aus verschiedenen Bereichen im "Sommerhaus der Stars". Im harten Wettbewerb um den Titel "DAS Promipaar 2024" und ein Preisgeld von 50.000 Euro geraten die Beziehungen der acht Promi-Paare ordentlich ins Wanken. Welches Paar wird den Herausforderungen im "Sommerhaus" am besten standhalten? Welche unerwarteten Bündnisse werden sich bilden?

Im Jahr 2259 gelten in New York neben "rechts vor links" auch Verkehrsregeln wie "oben vor unten". Während Taxifahrer und Ex-Geheimdienstler Korben (Bruce Willis) unterwegs ist, stürzt eine schöne Frau durch das Wagendach direkt auf seine Rückbank. Leeloo (Milla Jovovich), verfolgt von der gesamten New Yorker Polizei, hat eine besondere Mission: Sie muss die Welt retten, denn alle 5.000 Jahre öffnet sich das Universum und ermöglicht dem Bösen, alles zu vernichten. Dieser Zeitpunkt ist erneut gekommen...

20:15 Uhr, Tele 5, Slow West, Western

Im amerikanischen Westen des späten 19. Jahrhunderts ist Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) ein Einzelgänger, der aus Schottland aufgebrochen ist, um seine Liebe zu finden. Doch schon bald rettet ihn der schweigsame, aber treffsichere Vagabund Silas (Michael Fassbender) vor einer Gruppe skrupelloser Söldner. Silas bietet Jay an, ihn sicher in den Westen zu bringen. Was Jay jedoch nicht weiß: Auf seine Geliebte und ihren Vater wurde ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Daher sind bald nicht nur Gesetzlose, sondern auch Indianer hinter dem ungleichen Duo her, während sie durch die Prärie und Wälder reisen.