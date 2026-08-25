Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 25. August 2026
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Die Kanzlei um Nina und Alexander übernimmt einen neuen brisanten Fall, der die Kanzleipartner vor moralische und juristische Herausforderungen stellt.
20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Krone – Skandale, Krisen, Jetset, Dokumentation
Ein Blick hinter die Fassade europäischer Königshäuser: Skandale, Krisen und das glamouröse Leben zwischen Pflicht und Öffentlichkeit.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow
Im Halbfinale der Reality-Show sorgt eine überraschende Wendung für Aufregung – haben die Loyalen noch eine Chance, die Verräter zu enttarnen?
20:15 Uhr, SAT.1, Hunting Party – Die Mörderjagd, Krimiserie
Ein entflohener Häftling entkommt einem abgelegenen Gefängnis – ein ehemaliger Profiler und eine Journalistin machen sich auf die gefährliche Jagd nach ihm.
20:15 Uhr, ORF1, Landkrimi: Drachenjungfrau, TV-Kriminalfilm
Landkrimi: Ein mysteriöser Todesfall in einer österreichischen Kleinstadt bringt Ermittler auf die Spur dunkler Familiengeheimnisse.
20:15 Uhr, ORF2, Naturerbe Österreich – Die Nationalparks: Die Herausforderungen, Dokumentation
Aus der Reihe „Wunderwelt der Alpen“: Österreichs Nationalparks stehen vor großen ökologischen Herausforderungen – ein Blick auf Naturschutz im Alpenraum.
20:15 Uhr, ServusTV, Hubert ohne Staller, Krimiserie
Bayerische Krimikomödie: Ein ungeklärter Todesfall beschäftigt die schrägen Ermittler Hubert und seine Kollegen.
20:15 Uhr, PRO7, TV total, Comedyshow
Sebastian Pufpaff nimmt aktuelle Themen, Promis und das Zeitgeschehen mit gewohnt bissigem Humor aufs Korn.
20:15 Uhr, PULS 4, Klischee Olé: Mann vs. Frau, Doku/Gesellschaft
Österreichisches Gesellschaftsformat, das gängige Geschlechterklischees auf die Probe stellt.
20:15 Uhr, ATV, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Actionfilm
Extremsportler Xander Cage wird reaktiviert, um eine gestohlene Superwaffe namens „Pandora's Box“ zurückzuholen, bevor sie in falsche Hände gerät.
20:15 Uhr, KABEL 1, Matrix Resurrections, Sci-Fi-Action
Neo lebt ein unauffälliges Leben in Simulation, bis Zeichen der alten Matrix-Realität ihn erneut in den Kampf zwischen Menschen und Maschinen ziehen.
20:15 Uhr, RTL2, Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock, Doku-Soap
Die Doku-Reihe begleitet Bewohner eines Rostocker Stadtteils durch Alltagssorgen, kleine Erfolge und ihren Kampf ums Auskommen.
20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Doku-Soap
Alltagsprodukte werden von echten Verbrauchern schonungslos getestet und bewertet.
20:15 Uhr, ARTE, Die letzten Tage von Kabul, Doku-Reihe
Dokumentation über den chaotischen Rückzug westlicher Truppen aus Afghanistan und den Fall Kabuls an die Taliban.
20:15 Uhr, 3sat, Die Toten am Meer, Krimireihe
Ein Leichenfund am Ostseestrand konfrontiert die Ermittler mit einem Fall, der tief in die Vergangenheit einer Küstenstadt reicht.
20:15 Uhr, ORF III, Schwägereltern, TV-Liebesmelodram
Familienkonflikte und Beziehungswirren stehen im Mittelpunkt dieses deutschen Fernsehfilms.
21:00 Uhr, ARD, In aller Freundschaft, Arztserie
Im Klinikalltag der Sachsenklinik geraten persönliche und berufliche Konflikte der Ärzte erneut aneinander.
22:15 Uhr, ATV, Rampage – Big Meets Bigger, Actionfilm
Ein Gorilla, ein Wolf und ein Krokodil mutieren durch ein gescheitertes Genexperiment zu Riesenmonstern und verwüsten eine amerikanische Großstadt.
22:23 Uhr, ORF1, Severin Gröbner: ÜberHaltung, Kabarettshow
Der österreichische Kabarettist nimmt Gesellschaft und Alltag mit scharfer Zunge aufs Korn.
22:32 Uhr, ORF2, kreuz & quer: Druiden – Geheimnisvolle Priester der Kelten, Dokumentation
Die Doku beleuchtet Mythos und historische Realität der keltischen Priesterkaste.
23:10 Uhr, KABEL 1, Transformers 7: Aufstieg der Bestien, Sci-Fi-Action
In den 1990ern gerät ein junger Mann in den Kampf zwischen Autobots, Maximals und dem finsteren Unicron.