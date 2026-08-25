Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 25. August 2026

20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Die Kanzlei um Nina und Alexander übernimmt einen neuen brisanten Fall, der die Kanzleipartner vor moralische und juristische Herausforderungen stellt.

20:15 Uhr, ZDF, Im Schatten der Krone – Skandale, Krisen, Jetset, Dokumentation

Ein Blick hinter die Fassade europäischer Königshäuser: Skandale, Krisen und das glamouröse Leben zwischen Pflicht und Öffentlichkeit.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow

Im Halbfinale der Reality-Show sorgt eine überraschende Wendung für Aufregung – haben die Loyalen noch eine Chance, die Verräter zu enttarnen?

20:15 Uhr, SAT.1, Hunting Party – Die Mörderjagd, Krimiserie

Ein entflohener Häftling entkommt einem abgelegenen Gefängnis – ein ehemaliger Profiler und eine Journalistin machen sich auf die gefährliche Jagd nach ihm.

20:15 Uhr, ORF1, Landkrimi: Drachenjungfrau, TV-Kriminalfilm

Landkrimi: Ein mysteriöser Todesfall in einer österreichischen Kleinstadt bringt Ermittler auf die Spur dunkler Familiengeheimnisse.