Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 25. Februar 2025

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer, Krimi

An der ostfriesischen Küste stoßen Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) auf ein Geisterschiff mit einem toten Banker und einer verstummten Überlebenden, die in einen Mordanschlag verwickelt wird. Die Spur führt zu zwielichtigen Geschäften rund um einen Offshore-Windpark. Dabei stellt sich heraus, dass die vermeintliche Prostituierte eine zentrale Rolle spielt. Schon bald befinden sich die Ermittler in einem gefährlichen Netz aus Machtkämpfen, Verrat und tödlichen Intrigen.