Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 25. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Blind, Anwaltsserie Tobias Brinitzer (Lucas Prisor), Abteilungsleiter und Ausbilder im Botanischen Garten in Berlin-Pankow, steht wegen eines Arbeitsunfalls seines Azubis Jurek Meyer (Marven Gabriel) vor Gericht. Jurek hatte beim Schneiden eines Kaktus eine schwere Augenverletzung erlitten: Der Saft einer "Vierseitigen Wolfsmilch" spritzte ins Auge und verätzte es. Ohne die schnelle Hilfe seiner Kollegin Carmen Navarro (Julia Monte) hätte er erblinden können. Romy (Christina Athenstädt) stellt fest, dass das Gelände so weitläufig ist, dass der Auszubildende nicht ständig unter Tobias' Aufsicht arbeiten konnte, obwohl das gesetzlich verlangt wird.

20:15 Uhr, VOX, Mälzers Meisterklasse, Kochshow Sechs Sterne, zwei Meister: Neben Jan Hartwig ist heute der 3-Sterne-Koch Andreas Caminada zu Gast. Gemeinsam mit Tim zeigt er, wie vielseitig und anspruchsvoll Gemüseküche sein kann. Jan bringt einen deutschen Klassiker auf Fine-Dining-Niveau, während die Teilnehmenden beweisen müssen, was sie gelernt haben. Tim sucht das Unangepasste und Überraschende. Wer überzeugt - und wer scheitert?

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Das große Wiedersehen, Show Wer hat das diesjährige "Sommerhaus der Stars" gut überstanden? Welche Paare sind noch zusammen - und wen hat der berüchtigte "Sommerhaus-Fluch" getroffen? Außerdem: Was ist seit dem Ende der Dreharbeiten passiert? Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig werden alle Entwicklungen aufgearbeitet. Und: Tauchen wirklich alle auf oder fehlt jemand? Die Spannung bleibt - auch nach dem Finale.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Jägerin - Gegen die Angst, Krimidrama In Berlin wird Polizist Jan Wiegand (Andreas Pietschmann) im Einsatz niedergeschossen und schwer verletzt. Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) will den Täter finden und vor Gericht bringen. Offiziell müsste sie den Fall wegen Befangenheit abgeben, denn sie hatte eine heimliche Affäre mit dem verheirateten Opfer. Doch sie schweigt. Die Ermittlungen in der organisierten Kriminalität sind riskant. Mit Kommissar Jochen Montag (Dirk Borchardt) nimmt sie es mit einem Clan auf, der Prostitution, Schutzgeld und Drogen brutal kontrolliert.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap Ein Eheversprechen ist immer besonders - doch wenn das Paar sich erst im Standesamt begegnet, ist der Moment noch intensiver. Genau das geschieht bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Psychologie- und Beziehungsexperten stellen die Paare nach wissenschaftlichen Kriterien zusammen. Während des Experiments lernen sich die frisch Verheirateten auf der Hochzeitsreise und im Alltag wirklich kennen.