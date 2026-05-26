Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 26. Mai 2026

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Bruch, Krankenhausserie Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend) muss sich eingestehen, dass er es derzeit nicht schafft, in die Sachsenklinik zurückzukehren. Stattdessen zieht er sich in die Natur zurück. Eine eigentlich entspannte Wanderung mit seinem Sohn Emil (Levi Otto) und dem Hund Mogli entwickelt sich jedoch zu einer gefährlichen Situation. Im Wald entdeckt Kai den verunglückten Jens Kling (Michael A. Grimm), der nach einem schweren Unfall unter einem Baum eingeklemmt ist und um sein Leben kämpft.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession In Folge sieben steht Tream im Mittelpunkt. Der Senkrechtstarter füllt große Festivalbühnen im deutschsprachigen Raum, verkaufte zuletzt über 140.000 Tickets und erreicht rund drei Millionen monatliche Hörer bei Spotify. In Südafrika verwandelt er das Tauschkonzert-Sofa in einen geselligen Stammtisch. Mit seiner direkten und nahbaren Art sorgt er für eine lockere Stimmung, spricht aber auch über die Herausforderungen seines schnellen Erfolgs.

20:15 Uhr, ZDF, Die Wahrheit über Social Media, Doku Jochen Breyer geht der Frage nach, ob soziale Medien außer Kontrolle geraten sind und welchen Einfluss Plattformen sowie ihre Algorithmen auf Kinder, Jugendliche und die Gesellschaft haben. In einer Schule in München berichten Schüler offen über Probleme wie Schlafmangel, belastende Inhalte und Stress durch ständige Onlinepräsenz. Breyer spricht mit Ermittlern, Insidern und Betroffenen und untersucht, wie Inhalte auf den Plattformen gesteuert werden.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Acht alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen begeben sich weltweit auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause begleitet sie durch verschiedene Länder wie Dänemark, Kanada und Costa Rica bis hinauf zum Polarkreis. Vor malerischer Kulisse entwickeln sich romantische Geschichten, emotionale Momente und echte zwischenmenschliche Begegnungen.

20:15 Uhr, 3sat, LandKrimi: Steirerangst, Krimi In einem Hotelzimmer in Graz stoßen die Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) auf eine tote Frau. Neben ihr stehen eine gekühlte Flasche Champagner und zwei Gläser, von denen eines unbenutzt ist. Alles deutet darauf hin, dass das Opfer Katrin Fischer (Katharina Sporrer) ihren Mörder kannte und ihn möglicherweise freiwillig hereingelassen hat. Die Ermittlungen führen zu einem Kuschelseminar, an dem sie zuvor teilgenommen hatte, organisiert von dem Ehepaar Breuer (Elena Uhlig, Fritz Karl).