Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 26. November 2024

Das Finale des Sommerhauses stand an, und 50.000 EUR gab es als Hauptpreis. In einem packenden Wettbewerb traten die verbliebenen Paare gegeneinander an, um den Titel "Promipaar 2024" zu gewinnen. Doch auch nach der Entscheidung gibt es Gesprächsbedarf: Beim großen Wiedersehen kommen alle Teilnehmer der Staffel zusammen, um die Ereignisse im Sommerhaus noch einmal Revue passieren zu lassen.

20:15 Uhr, Tele 5, The Drop - Bargeld, Gangsterthriller

Bob Saginowski (Tom Hardy), Barkeeper mit einem unspektakulären Alltag, gerät durch den Fund eines Welpen in ein gefährliches Umfeld. Über den Hund lernt er Nadia (Noomi Rapace) und ihren Ex-Freund kennen, was ihn in den Fokus skrupelloser Gangster rückt. Bald wird klar, dass sich hinter den Geschehnissen mehr verbirgt - und dass auch Menschen aus Bobs Umfeld in die kriminellen Machenschaften verwickelt sein könnten.