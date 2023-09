Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 26. September

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Egoist, Anwaltsserie

Der prominente Modefotograf Raul Solar (Harald Schrott) aus Kreuzberg wird beschuldigt, das Model Julie Singer (Caroline Hartig) angegriffen und verletzt zu haben. Raul behauptet, Julie habe sich selbst die Schnittwunde an der Nase zugefügt, nachdem er ein Fotoshooting mit ihr abbrechen musste, da ihre Leistung nicht zufriedenstellend war. Es gibt keine Zeugen für den Vorfall. Schnell wird klar, dass am Tag des Shootings eine schlechte Stimmung am Set herrschte.