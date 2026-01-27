Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 27. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks von ALDI, Food-Reportage Aldi setzt konsequent auf Eigenmarken, die bekannten Produkten ähneln. Ob Schokoröllchen, Sushi oder Fruchtjoghurt, alles wird zu niedrigen Preisen angeboten. Wie das möglich ist, zeigt Sebastian Lege. Er nimmt Deutschlands größten Discounter genau unter die Lupe. Um Lebensmittel so günstig verkaufen zu können, setzt Aldi auf Massenproduktion und maximale Effizienz. Der Konzern nutzt dabei seine enorme Marktmacht und arbeitet mit ausgeklügelten Strategien.

20:15 Uhr, Tele 5, Once Upon a Time in Venice, Action Der frühere Polizist und heutige Privatdetektiv Steve Ford (Bruce Willis) lebt entspannt am Venice Beach. Er skatet, surft und gilt bei den Kindern am Strand als cooles Vorbild. Als jedoch seine geliebte Bulldogge Buddy von einer berüchtigten Gang entführt wird, greift Steve wieder auf seine alten Ermittlerqualitäten zurück und begibt sich ins kriminelle Milieu. Unterstützung bekommt er von seinem besten Freund Dave (John Goodman), der dankbar für die Ablenkung von eigenen Sorgen ist. Schon bald geraten die beiden in eine turbulente Verfolgungsjagd.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Wo bist Du, Feigling, Krimi "Wo bist Du, Feigling?", fragt sich Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen). Sie hat beobachtet, wie ein Unbekannter eine junge Frau öffentlich erniedrigt und ihren Verlobten so schwer misshandelt, dass dieser stirbt. Gemeinsam mit ihrem Team nimmt sie die Ermittlungen auf. Die Aussichten auf einen Fahndungserfolg sind gering, denn alles deutet auf eine zufällige Tat ohne klares Motiv hin. Trotzdem stellt sich die Frage, ob es doch eine Verbindung zwischen Täter und Opfer gibt. Bald gerät die Ermittlungsarbeit in die Kritik der Öffentlichkeit. Schaller (Alexander Held) lässt sich davon nicht beirren und setzt weiterhin auf seine unkonventionellen Methoden.

20:15 Uhr, 3Sat, Rosenthal, Drama Hans Rosenthal (Florian Lukas) soll die 75. Ausgabe von "Dalli Dalli" am 9. November 1978 live moderieren. Für ihn ist dieses Datum als jüdischen Holocaustüberlebenden besonders belastend. Trotz seines Erfolgs als Fernsehstar bringt ihn diese Aufgabe in einen schweren inneren Konflikt. In den 1940er-Jahren musste er sich als jüdischer Jugendlicher zwei Jahre lang verstecken. Er erlebte, wie sein zehnjähriger Bruder Gert (Julius Gause) von den Nationalsozialisten verschleppt und ermordet wurde. Nun soll er das Publikum unterhalten und zugleich sein eigenes Erfolgsleben feiern.

20:30 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Zu gut gemeint, Krankenhausserie Dr. Maria Weber (Annett Renneberg) leidet weiterhin unter starken Kopfschmerzen. Um der Ursache nachzugehen, lässt sie sich in Bern untersuchen. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) begleitet seine hochschwangere Schwiegertochter Samira (Sarah Alles) beim Abholen eines gebrauchten Kinderwagens. Das Modell hält er für wenig praktisch, doch Samira hat ganz andere Probleme. Ihre Hebamme hat kurzfristig abgesagt. Roland kommt eine Idee. Vielleicht kann Arzu Ritter (Arzu Bazman) Samira unterstützen.