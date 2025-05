Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 27. Mai 2025

Ein Leopard muss zur Blutabnahme eingefangen werden. Sina (Antonia Breidenbach) soll das unter der Aufsicht von Matteo (Tobias Licht) übernehmen. Doch der wird dringend von seiner Anwältin in die Kanzlei gerufen, um seine Approbation zu retten, und verlässt daher kurzfristig den Zoo. Trotz Matteos Verbot betritt Sina das Wildkatzengehege allein. Conny (Thorsten Wolf) kann gerade noch rechtzeitig Schlimmeres verhindern. Susanne (Elisabeth Lanz) ist völlig entsetzt. Matteo erzählt ihr daraufhin auch noch, dass er seine Zulassung auf unbestimmte Zeit verloren hat - und warum.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Boki von ClockClock berichtet von seinem musikalischen Werdegang, seinen Wurzeln in Speyer und der Gründung der Band. Die "Sing meinen Song"-Runde interpretiert seine Songs emotional, kraftvoll und auf überraschende Weise neu - etwa mit FiNCHs gefühlvollem Rap zu "Sorry" oder Miezes deutschsprachiger Version von "Over". Ein Abend voller Energie, Emotion und Zusammenhalt.