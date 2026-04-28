Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 28. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Dramama, Arztserie Nina Haddad (Sabrina Amali) gerät privat unter Druck, als ihre Mutter Salima (Ilknur Boyraz) plötzlich mit einem Koffer vor der Tür steht. Das bringt Ninas Alltag gehörig durcheinander. Zwischen Rettungseinsätzen und familiären Konflikten versucht sie, die Nerven zu behalten. Gleichzeitig ringt Köster (Johannes Kienast) mit seinen Azubis, während Markus (Max Hemmersdorfer) unfreiwillig die Rolle des Mentors übernimmt. Als Salima dann auch noch auf der Wache erscheint und vor allen die Ahnungslose spielt, platzt Nina der Kragen.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession Sieben Musikerinnen und Musiker kommen zusammen, um die Lieder der anderen neu zu interpretieren und ihnen einen eigenen Klang zu geben. So entstehen besondere Versionen mit überraschenden Arrangements und gefühlvollen Momenten. Das Spektrum reicht von leisen Balladen bis zu treibenden Beats. Diesmal steht Der Graf von "Unheilig" im Mittelpunkt.

20:15 Uhr, ZDF, Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer, Reportage Jochen Breyer blickt in eine Welt, die offiziell seit mehr als hundert Jahren abgeschafft ist und trotzdem bis heute erstaunlich präsent bleibt: den deutschen Adel. Er besucht Schlösser, Jagdgesellschaften und Adelsbälle. Dabei trifft er Baron Nikolaus von Gayling-Westphal, den 26. Herrn von Schloss Ebnet bei Freiburg. Außerdem begleitet er Günther Graf von der Schulenburg durch dessen Wälder und Familienarchive.

20:15 Uhr, ZDFneo, Helen Dorn: Das dritte Mädchen, Krimi Am Rheinufer wird die Leiche einer Frau entdeckt. Die Verbindung zu früheren Fällen veranlasst LKA-Dezernatsleiter Mattheissen (Stephan Bissmeier), Helen Dorn (Anna Loos) als führende Ermittlerin zurück in sein Team zu holen. Spuren am Tatort deuten auf eine Mordserie hin, die vor vier Jahren Nordrhein-Westfalen erschütterte. Damals wurden drei junge Frauen nach demselben Muster getötet. Die Ermittlungen des LKA Düsseldorf endeten seinerzeit mit der rechtskräftigen Verurteilung des ehemaligen Lehrers Michael Cornelius (Harald Schrott), der seither im Gefängnis sitzt.

20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party - Die Mörderjagd, Krimiserie Die frühere FBI-Profilerin Rebecca "Bex" Henderson (Melissa Roxburgh) wird zur Unterstützung bei der Jagd auf einen entflohenen Serienkiller geholt und stößt dabei auf eine weitreichende Verschwörung. In "The Pit", einem geheimen Gefängnis, werden Mörder verborgen, die offiziell als tot gelten. Nach einer Explosion konnten zahlreiche Insassen fliehen. Nun müssen Bex und ihr Team die entflohenen Verbrecher aufspüren und das Geheimnis von "The Pit" aufdecken.