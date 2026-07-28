Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 28. Juli 2026
20:15 Uhr, ZDF, besseresser – Sebastian Lege deckt auf: Die Tricks von McDonald's, Reportagereihe
Sebastian Lege enttarnt die Tricks der Fast-Food-Kette.
20:15 Uhr, RTL, Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu, Krimireihe
Neuer Fall für Kommissar Seeler in Lübeck.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow
Prominente treten in sportlichen und mentalen Duellen gegeneinander an.
20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Zack Lang, Thrillerserie
Ein Team jagt einen entkommenen Mörder.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Nachts im Museum 2, Fantasykomödie
Larry kehrt ins New Yorker Naturkundemuseum zurück, um den erwachten Pharao Kahmunrah zu bändigen.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock, Realityreihe
Alltag von Menschen im Rostocker Hartz-IV-Milieu.
20:15 Uhr, VOX, Wir werden groß!: Teenager auf Entdeckungskurs, Gesellschaftsporträt
Junge Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben.
20:15 Uhr, Arte, S.O.S. Mittelmeer, Dokumentation
Klimakrise verändert die Mittelmeerregion: Dürren, Waldbrände und steigende Meeresspiegel in sieben Ländern.
20:15 Uhr, 3sat, Stralsund: Tödliches Versprechen, Krimi
Kommissarin Nina Petersen jagt einen mordverdächtigen Litauer, der die Frau eines Streifenpolizisten entführt hat.
20:15 Uhr, SuperRTL, Lucifer: Versteckte Gefahren, Krimiserie
Erste von fünf Lucifer-Folgen am Abend.
20:15 Uhr, Tele5, The Drop – Bargeld, Gangsterdrama
Ein Barkeeper gerät ins organisierte Verbrechen.
20:15 Uhr, ORF1, UEFA Champions League Quali. Rückspiel: Heart of Midlothian FC – SK Sturm Graz, Fußball live
Anpfiff um 20:45 Uhr in Edinburgh – Sturm Graz will nach dem klaren 4:0-Hinspielsieg den Aufstieg fixieren.
20:15 Uhr, ORF2, Tagliamento – Wild und frei zwischen Adria und Alpen, Naturdokumentation
Porträt des letzten unregulierten Flusses der Zentralalpen und seiner besonderen Tierwelt.
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Herz und Maschine, Arztserie
Neue Episode der beliebten Krankenhausserie.
21:00 Uhr, ZDF, Gold. Macht. Gier., Dokumentation
Über den globalen Goldhandel und seine Schattenseiten.
21:05 Uhr, ORF2, G'sunder Sommer in Österreich: Flüsse als Lebensader, Dokumentation
Christine Reiler erkundet Österreichs Flüsse als Quelle von Gesundheit und Erholung.
21:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Amanda Weiss, Thrillerserie
Fortsetzung der Mörderjagd-Reihe.
21:40 Uhr, Arte, An Europas Feuerfront, Dokumentation
Über die zunehmenden Waldbrände in Europa.
21:45 Uhr, 3sat, Pop Secret Stories: Game of Thrones – Das Geheimnis hinter dem miserablen Ende, Kulturdoku
Analyse des umstrittenen Serienfinales.
22:15 Uhr, ZDF, 37°: Das Gold ihres Lebens – Kugelstoßerin Yemisi, Dokumagazin
Porträt einer Spitzensportlerin.
22:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap
Produkttests im Alltag.
22:30 Uhr, Kabel Eins, Forrest Gump, Tragikomödie
Klassiker mit Tom Hanks.