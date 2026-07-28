Das sind für Dienstag, den 28. Juli 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

Szene aus "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi"

Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 28. Juli 2026

20:15 Uhr, ZDF, besseresser – Sebastian Lege deckt auf: Die Tricks von McDonald's, Reportagereihe

Sebastian Lege enttarnt die Tricks der Fast-Food-Kette. 20:15 Uhr, RTL, Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi: Geld wie Heu, Krimireihe

Neuer Fall für Kommissar Seeler in Lübeck. 20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Wettkampfshow

Prominente treten in sportlichen und mentalen Duellen gegeneinander an. 20:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Zack Lang, Thrillerserie

Ein Team jagt einen entkommenen Mörder. 20:15 Uhr, Kabel Eins, Nachts im Museum 2, Fantasykomödie

Larry kehrt ins New Yorker Naturkundemuseum zurück, um den erwachten Pharao Kahmunrah zu bändigen. 20:15 Uhr, RTLZWEI, Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock, Realityreihe

Alltag von Menschen im Rostocker Hartz-IV-Milieu.

20:15 Uhr, VOX, Wir werden groß!: Teenager auf Entdeckungskurs, Gesellschaftsporträt

Junge Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben. 20:15 Uhr, Arte, S.O.S. Mittelmeer, Dokumentation

Klimakrise verändert die Mittelmeerregion: Dürren, Waldbrände und steigende Meeresspiegel in sieben Ländern. 20:15 Uhr, 3sat, Stralsund: Tödliches Versprechen, Krimi

Kommissarin Nina Petersen jagt einen mordverdächtigen Litauer, der die Frau eines Streifenpolizisten entführt hat. 20:15 Uhr, SuperRTL, Lucifer: Versteckte Gefahren, Krimiserie

Erste von fünf Lucifer-Folgen am Abend. 20:15 Uhr, Tele5, The Drop – Bargeld, Gangsterdrama

Ein Barkeeper gerät ins organisierte Verbrechen.

20:15 Uhr, ORF1, UEFA Champions League Quali. Rückspiel: Heart of Midlothian FC – SK Sturm Graz, Fußball live

Anpfiff um 20:45 Uhr in Edinburgh – Sturm Graz will nach dem klaren 4:0-Hinspielsieg den Aufstieg fixieren. 20:15 Uhr, ORF2, Tagliamento – Wild und frei zwischen Adria und Alpen, Naturdokumentation

Porträt des letzten unregulierten Flusses der Zentralalpen und seiner besonderen Tierwelt. 21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Herz und Maschine, Arztserie

Neue Episode der beliebten Krankenhausserie. 21:00 Uhr, ZDF, Gold. Macht. Gier., Dokumentation

Über den globalen Goldhandel und seine Schattenseiten. 21:05 Uhr, ORF2, G'sunder Sommer in Österreich: Flüsse als Lebensader, Dokumentation

Christine Reiler erkundet Österreichs Flüsse als Quelle von Gesundheit und Erholung. 21:15 Uhr, Sat.1, Hunting Party – Die Mörderjagd: Amanda Weiss, Thrillerserie

Fortsetzung der Mörderjagd-Reihe.

21:40 Uhr, Arte, An Europas Feuerfront, Dokumentation

Über die zunehmenden Waldbrände in Europa. 21:45 Uhr, 3sat, Pop Secret Stories: Game of Thrones – Das Geheimnis hinter dem miserablen Ende, Kulturdoku

Analyse des umstrittenen Serienfinales. 22:15 Uhr, ZDF, 37°: Das Gold ihres Lebens – Kugelstoßerin Yemisi, Dokumagazin

Porträt einer Spitzensportlerin. 22:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Dokusoap

Produkttests im Alltag. 22:30 Uhr, Kabel Eins, Forrest Gump, Tragikomödie

Klassiker mit Tom Hanks.