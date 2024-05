Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 28. Mai 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Akte Waschbär, Krimi

Auf der Landstraße entdeckt Jenny (Eva Bühnen) einen Wildunfall mit Fahrerflucht. Nur dass es sich bei diesem toten Waschbären um einen Mann handelte, bekleidet mit einem Fellkostüm. Paul Schönfelder gesteht überraschend seine Beteiligung, macht aber einen Rückzieher, als er erfährt, dass es einen Menschen getroffen hat. Der Tote Patrick Peschel hatte an Kuschelpartys teilgenommen, diskreten Veranstaltungen in einer Villa, die den Teilnehmern anonyme Nähe zusichern. Als Marie (Katharina Wackernagel) dort verdeckt im Fellkostüm ermitteln will, kuschelt Heino (Sebastian Schwarz) begeistert mit, während sich Jenny empört verweigert. Sie stoßen nicht nur auf Neid und Konkurrenz in dem Zirkel, sondern finden auch eine Verbindung zu Schönfelder.