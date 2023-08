Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. August

20:15 Uhr, 3Sat, Herr und Frau Bulle: Tod im Kiez, Krimi

Heiko Wills (Johann von Bülow) ist ein brillanter Fallanalytiker. Seine Frau Yvonne (Alice Dwyer) ist eine exzellente Kommissarin. Als in einem Club eine Tote gefunden wird, beschließt Yvonnes Chef, Kriminaldirektor Pede (Stephan Bissmeier), dass die beiden gemeinsam ermitteln sollen. Wie sich schnell herausstellt, handelt es sich bei dem Opfer um eine Prostituierte. Der Club liegt in einer Gegend, in der sich Berlin von seiner dunklen Seite zeigt. Es ist ein umkämpftes Gebiet verschiedener "Interessensgruppen".