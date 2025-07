Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. Juli 2025

20:15 Uhr, RTL, Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Tod auf dem Meer, Krimi

An der Küste Ostfrieslands entdecken Femke Folkmer (Pia-Micaela Barucki) und Tjark Wolf (Hendrik Duryn) ein verlassenes Schiff mit einem toten Banker und einer verstummten Überlebenden, die in einen Mordfall verwickelt ist. Die Ermittlungen führen in die undurchsichtige Welt eines Offshore-Windparks, wo sich herausstellt, dass die vermeintliche Prostituierte eine Schlüsselrolle spielt. Schon bald geraten die Ermittler in ein gefährliches Geflecht aus Intrigen, Verrat und Machtspielen.