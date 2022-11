Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. November

20:15 Uhr, PULS 4, Der Herr der Ringe 1 - Die Gefährten, Fantasy-Verfilmung

Der Hobbit Frodo und seine Gefährten wollen einen magischen Ring vernichten, der über unvorstellbare Kräfte verfügt und in den falschen Händen eine Menge Unheil in Mittelerde anrichten könnte.

20:15 Uhr, ZDF, BROLL + BARONI - Für immer tot, Krimi

Der Tag, der mit einem geruhsamen Filmabend auf der Terrasse ausklingen sollte, wird der Tag, an dem ein wahrer Höllenritt für Max Broll (Laurence Rupp) beginnt. Es beginnt mit einem Handy, das mit einem Mal in Max' Zimmer liegt. Eine dieser Nummern verbindet ihn mit einem Anschluss in einer Kiste, die irgendwo tief im Boden vergraben ist. Darin ist seine Stiefmutter Tilda (Bettina Redlich) gefangen. Um sie herum ist alles dunkel, sie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet, neben ihr nur zwei Flaschen Saft und ein Handy - ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, zur Polizei und zu ihrem Stiefsohn, dem Bestatter Max Broll. Der macht sich gemeinsam mit seinem besten Freund Baroni (Jürgen Vogel) auf die Suche.