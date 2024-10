Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. Oktober 2024

Sebastian Lege enthüllt die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie. In Asien macht er sich auf den Weg, um die versteckten Wahrheiten hinter Produkten wie Red Bull, Bounty und Froop Mango zu zeigen. Er erklärt, was tatsächlich in diesen Lebensmitteln steckt. Lege kennt die Methoden der Industrie genau und zeigt, wie sie weltweit unsere Essgewohnheiten beeinflusst. Einige der großen Firmen liefern täglich gutes Essen - andere sorgen jedoch für berechtigte Zweifel.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show

Raúl und Vanessa sind enttäuscht, weil sie sich von einigen Paaren hintergangen fühlen. Rafi stellt Umut wegen seiner Aussagen bei den Nominierungen zur Rede, was in einem heftigen Streit endet. Ein neues Paar zieht in das Sommerhaus ein, aber nicht alle empfangen sie freundlich. Beim Spiel "Höhen und Tiefen" stoßen die Promis an ihre Grenzen. Ein unbedachter Kommentar von Rafi gegenüber Stefan führt zu ernsthaften Folgen und verursacht einen Vertrauensbruch.