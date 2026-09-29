Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Die Bremer Anwältin Isolde Theissen und ihr Team übernehmen einen neuen Fall. Die Folge „Rausch mit Folgen“ läuft um 00:15 Uhr noch einmal.
20:15 Uhr, ZDF, Letzte Instanz – Urteile über Leben und Tod, Geschichte
Geschichtsformat über historische Urteile und ihre Folgen.
20:15 Uhr, Kabel eins, Die Mumie, Fantasyfilm
Eine altägyptische Prinzessin erwacht aus ihrem Grab und bringt Tod und Chaos bis nach London (Fassung von 2017 mit Tom Cruise).
20:15 Uhr, NITRO, Dragonheart, Abenteuerfilm
Ein Drachenritter und der letzte Drache tun sich zusammen, um einen tyrannischen König zu stürzen (Klassiker von 1996).
20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Reality-Soap
Hundetrainer Martin Rütter begleitet Familien beim Start mit ihrem neuen Welpen.
20:15 Uhr, ORF 1, SOKO Linz, Krimiserie
Das Ermittlerteam der Linzer Kriminalpolizei löst einen neuen Mordfall. Ab 21:07 Uhr folgt SOKO Wien.
20:15 Uhr, ORF 2, Surfing Hippos – Der Strand der Dschungeltiere, Tierdoku
Naturdoku über Tiere am Strand des Dschungels, darunter die berühmten „surfenden“ Nilpferde.
20:15 Uhr, ATV, Hitch – Der Date Doktor, Liebeskomödie
Ein Dating-Coach hilft schüchternen Männern bei der Eroberung ihrer Traumfrau und gerät selbst in Gefühlsturbulenzen.
20:15 Uhr, ATV 2, Dr. House, Arztserie
Der geniale, aber schwierige Diagnostiker Gregory House löst mit seinem Team rätselhafte Krankheitsfälle. Es laufen mehrere Folgen hintereinander.
20:15 Uhr, Servus TV, Hubert ohne Staller, Krimiserie
Bayerischer Provinzkrimi mit Humor, Kommissar Hubert ermittelt weiter.
20:15 Uhr, Puls 4, UEFA Nations League: Spanien – Kroatien, Fußball
Live-Fußball mit Vorberichten ab 20:15 Uhr. Der Anpfiff war aus der Programmübersicht nicht eindeutig zu erkennen. Bei Nations-League-Spielen ist er üblicherweise um 20:45 Uhr.
20:15 Uhr, ORF SPORT+, Nations League Frauen: Österreich – Israel, Fußball
Das österreichische Frauen-Nationalteam im Auftaktspiel der Nations League.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Duft des Todes, TV-Kriminalfilm
Kommissarin Marie Brand ermittelt mit ihrem Kollegen in einem neuen Kriminalfall.
20:15 Uhr, Tele 5, Stretch, Actionkomödie
Ein Limousinenfahrer muss in einer einzigen chaotischen Nacht seine Schulden loswerden.
20:15 Uhr, ARTE, Louis Vuitton – Das Imperium der Luxusmacher, Dokumentation
Aufstieg und Geschäftsmodell einer der größten Luxusmarken der Welt.
20:15 Uhr, Super RTL, Lucifer, Fantasyserie
Der Teufel hat sich in Los Angeles zur Ruhe gesetzt und hilft der Polizei bei Mordfällen. Es laufen mehrere Folgen hintereinander.
20:15 Uhr, ORF III, Parlament – Hinter den Kulissen, Dokumentation
Blick hinter die Kulissen des österreichischen Parlaments. Ab 21:05 Uhr folgen „Geheimnisse der Wiener Innenstadt“.
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft, Arztserie
Klinikalltag und private Dramen rund um die Ärzte der Leipziger Sachsenklinik.
22:03 Uhr, ORF 1, Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann, Kabarettshow
Satirische Late-Night-Show mit Gästen und Musik.
22:10 Uhr, NITRO, Dragonheart – Der Fluch des Druiden, Abenteuerfilm
Fortsetzung der Drachen-Fantasyreihe. Um 00:05 Uhr folgt „Dragonheart 4 – Die Kraft des Feuers“.
22:15 Uhr, ZDF, Geheimsache Tierversuche, Dokumentation
Recherche zu Tierversuchen und Missständen hinter verschlossenen Türen.
22:20 Uhr, ARTE, Elon Musks Traum vom Mars: Der wahre Preis, Dokumentation
Kritischer Blick auf Kosten und Folgen von Musks Marsplänen.
22:25 Uhr, Kabel eins, The Green Mile, Drama
Ein Wärter im Todestrakt entdeckt, dass ein verurteilter Häftling übernatürliche Heilkräfte besitzt (Stephen-King-Verfilmung von 1999).
22:30 Uhr, ProSieben, Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa, Unterhaltung
Survival-Abenteuer im Amazonasgebiet.