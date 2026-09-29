Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 29. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Die Bremer Anwältin Isolde Theissen und ihr Team übernehmen einen neuen Fall. Die Folge „Rausch mit Folgen“ läuft um 00:15 Uhr noch einmal.

20:15 Uhr, ZDF, Letzte Instanz – Urteile über Leben und Tod, Geschichte

Geschichtsformat über historische Urteile und ihre Folgen.

20:15 Uhr, Kabel eins, Die Mumie, Fantasyfilm

Eine altägyptische Prinzessin erwacht aus ihrem Grab und bringt Tod und Chaos bis nach London (Fassung von 2017 mit Tom Cruise).

20:15 Uhr, NITRO, Dragonheart, Abenteuerfilm

Ein Drachenritter und der letzte Drache tun sich zusammen, um einen tyrannischen König zu stürzen (Klassiker von 1996).

20:15 Uhr, VOX, Die Welpen kommen – Mit Martin Rütter, Reality-Soap

Hundetrainer Martin Rütter begleitet Familien beim Start mit ihrem neuen Welpen.

20:15 Uhr, ORF 1, SOKO Linz, Krimiserie

Das Ermittlerteam der Linzer Kriminalpolizei löst einen neuen Mordfall. Ab 21:07 Uhr folgt SOKO Wien.

20:15 Uhr, ORF 2, Surfing Hippos – Der Strand der Dschungeltiere, Tierdoku

Naturdoku über Tiere am Strand des Dschungels, darunter die berühmten „surfenden“ Nilpferde.