Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 3. März 2026

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi: Schatzraub, Krimi Kommissar Behringer und sein Team stehen vor einem rätselhaften Fall. Im Morgengrauen wird Bambergs Museumsdirektor von einer unheimlichen Gestalt mit Maske erstochen. Gleichzeitig sind Sicherheitskameras und Alarmanlage außer Kraft gesetzt, und eine antike Goldmünze aus der Sammlung ist verschwunden. Schnell wird deutlich, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Raub handelt. Während Behringer dem Motiv hinter dem mysteriösen Mord näherkommt, gerät sein Neffe Ole ins Visier des Täters. Die Zeit läuft.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Wut, Arztserie Ein verletzter Mountainbiker zwingt Dr. Nina Haddad (Sabrina Amali) und das Team zu einer riskanten Bergung am Steilhang. Auf der Wache spitzt sich die Lage zu. Der Zugleiter der Feuerwehr Pio (Mark Zak) ist nicht einsatzfähig, deshalb führt die Feuerwehrfrau Billy (Anna Schimrigk) weiter den Dienst. Markus (Max Hemmersdorfer) hadert mit seiner gekränkten Eitelkeit und wachsendem Frust. Er fühlt sich übergangen. Bei einem Unfall eskaliert seine Rebellion. Er verliert die Kontrolle und bedroht an der Einsatzstelle einen aggressiven Autofahrer.

20:15 Uhr, Tele 5, Kill the Boss, Komödie Die Jugendfreunde Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) und Kurt (Jason Sudeikis) werden im Job ständig gedemütigt. Nicks sadistischer Chef Dave verweigert ihm die zugesagte Beförderung. Buchhalter Kurt leidet nach dem Tod seines langjährigen Chefs unter dessen drogensüchtigem Sohn Bobby (Colin Farrell). Dale hat wiederum Ärger ganz anderer Art, denn seine nymphomanische Chefin Julia (Jennifer Aniston) belästigt ihn. Aus purer Verzweiflung fassen die drei einen drastischen Plan. Sie wollen ihre Chefs aus dem Weg räumen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord - Die Unterirdischen, Krimikomödie Auf einem Münchner Friedhof werden in einer Mülltonne eine Leiche und der zerschnittene Personalausweis des Opfers gefunden. Schnell zeigt sich, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Schaller (Alexander Held) vermutet einen Zusammenhang mit dem Untergrund. Das bestätigt sich, als die Nichte des Verstorbenen, Tine (Liliane Zillner), von einem geheimen Untergrund-Klub berichtet. Der Klub rückt ins Zentrum der Ermittlungen. Alle Verdächtigen haben auf die eine oder andere Weise mit ihm zu tun. Doch niemand will sagen können, wo er sich befindet.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Leben, das bleibt, Krankenhausserie Die Rentnerin Elsa Schwarz (Cornelia Lippert) hat ihr Leben lang nach festen Regeln gelebt. In letzter Zeit bricht sie jedoch immer häufiger aus diesem Muster aus. Nach einer Bewusstlosigkeit wird sie in die Sachsenklinik eingeliefert. Ihr Ehemann Eugen (Heiner Hardt) gesteht Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend), dass sie seit einiger Zeit nicht mehr sie selbst sei. Gleichzeitig wird Dr. Kai Hoffmann zunehmend misstrauisch. Er hat das Gefühl, dass seine Partnerin Prof. Maria Weber (Annett Renneberg) ihm etwas verheimlicht.