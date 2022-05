Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 3. Mai

20:15 Uhr, 3Sat, Dengler - Die schützende Hand, Krimi

"Wie kamen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ums Leben?", fragt ein Unbekannter. Obwohl die Antwort für ihn eigentlich klar ist, nimmt Privatermittler Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) den Auftrag an. Mundlos und Böhnhardt erschossen sich selbst. So lautet jedenfalls die offizielle Version. Absurd, sagen Insider. Dengler braucht die in Amsterdam untergetauchte Hacker-Aktivistin Olga Illiescu (Birgit Minichmayr), um an entscheidende NSU-Akten auf dem Server des BKA zu kommen.