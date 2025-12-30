Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. Dezember 2025

20:15 Uhr, RTL, Jurassic World, Dinoabenteuer Was einst Jurassic Park war, hat sich zu Jurassic World entwickelt: einem Themenpark, in dem Besucher Dinosaurier hautnah erleben können. Doch der Gründer strebt nach mehr. Er will den Park erweitern und führt ein gefährliches Experiment durch, bei dem ein "Hybrid-Dinosaurier" - der Indominus Rex - erschaffen wird. Das Raubtier gerät außer Kontrolle und droht, den Park sowie alle Besucher zu zerstören. Dinoflüsterer Owen Grady (Chris Pratt) muss einschreiten, um das Schlimmste zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Die Zeit, die bleibt, Heimatserie Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geht mit seinem Freund Tobias Herbrechter nach Osttirol, um am Großglockner seiner Leidenschaft für das Klettern nachzugehen. Doch der geplante Männerurlaub verläuft anders als erwartet. Im Berghotel, in dem sie absteigen, trifft Markus auf seine ehemalige große Liebe Jule Lindner (Franziska Wulf), die mit ihrem 12-jährigen Sohn Leon aus Kanada ihren Heimatort besucht. Nach einem unbeschwerten Abend an der Hotelbar ist Jule am nächsten Morgen jedoch spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz Kurz vor dem Jahreswechsel präsentiert Moderator Kai Pflaume eine besonders glanzvolle und lange Jubiläumsausgabe seiner erfolgreichen Rateshow "Wer weiß denn sowas?". Zum zehnten Geburtstag der Show legen sich die Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring besonders ins Zeug, um ihre prominenten Mitspieler zu unterstützen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs, Fantasy Die entscheidende Schlacht um Mittelerde steht kurz bevor: Während Sam (Sean Astin) und Frodo (Elijah Wood) sich Mordor nähern, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. In der Hauptstadt von Gondor läuft die Verteidigung gegen Saurons Armee, die aus Tausenden Orks besteht. Der schwächliche Herrscher des Königreichs kann nicht viel ausrichten - es ist an Aragorn (Viggo Mortensen), sich seinem Schicksal zu stellen und Sauron solange zu beschäftigen, bis Frodo seine Mission abgeschlossen hat.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Actionabenteuer Europa zur Zeit von Königin Victoria: Ein maskierter Wahnsinniger, der sich "Das Phantom" nennt, plant, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Sein Plan ist es, Venedig während eines Gipfeltreffens von Staatsmännern durch eine Reihe von Explosionen zu zerstören. Dies ist der Moment für die "Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" - sieben Einzelgänger mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die zusammenarbeiten müssen, um die Menschheit vor einer Katastrophe zu retten.