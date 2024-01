Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. Jänner 2024

20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Entsichert, Krankenhausserie

Jürgen Ewerbeck (Patrick von Blume), dessen Tochter Vanessa vor wenigen Wochen an den Folgen ihrer schweren Krebserkrankung verstorben ist, taucht unvermittelt in der Sachsenklinik auf. Jürgen sieht in Ina Schulte (Isabell Gerschke), die Vanessa behandelt hatte, die Schuldige an deren Tod und möchte sie dafür zur Verantwortung ziehen. Als Jasmin Hatem (Leslie-Vanessa Lill) auf Jürgen Ewerbeck trifft, realisiert sie zu ihrem Schrecken, dass er eine Waffe mit sich führt. Sie informiert Maria Weber, die gerade mit Martin Stein in einer Besprechung ist.