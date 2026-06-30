Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein, Krimiserie

Der achtjährige Jimmy Russ verschwindet spurlos aus einem Feriendorf. Was zunächst nach einem tragischen Unglück aussieht, entpuppt sich als deutlich rätselhafter.

20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi, Krimi

An der ostfriesischen Küste treibt ein Geisterschiff: eine Yacht mit einem toten Banker und einer schweigenden Überlebenden an Bord. Femke Folkmer und Tjark Wolf ermitteln in einem Fall rund um einen Offshore-Windpark.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Volksmusiker Stefan Mross gegen Hardrock-Comedian Bülent Ceylan: Matthias Opdenhövel moderiert das Duell der Gegensätze um 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie

Ex-Marine Samuel Cross verarbeitet in einem Buch seine Afghanistan-Erlebnisse und erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Lieutenant – das Team bekommt den Fall auf den Tisch.