Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. Juni 2026
20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Mutterseelenallein, Krimiserie
Der achtjährige Jimmy Russ verschwindet spurlos aus einem Feriendorf. Was zunächst nach einem tragischen Unglück aussieht, entpuppt sich als deutlich rätselhafter.
20:15 Uhr, RTL, Dünentod – Ein Nordsee-Krimi, Krimi
An der ostfriesischen Küste treibt ein Geisterschiff: eine Yacht mit einem toten Banker und einer schweigenden Überlebenden an Bord. Femke Folkmer und Tjark Wolf ermitteln in einem Fall rund um einen Offshore-Windpark.
20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow
Volksmusiker Stefan Mross gegen Hardrock-Comedian Bülent Ceylan: Matthias Opdenhövel moderiert das Duell der Gegensätze um 100.000 Euro.
20:15 Uhr, Sat.1, Navy CIS, Krimiserie
Ex-Marine Samuel Cross verarbeitet in einem Buch seine Afghanistan-Erlebnisse und erhebt schwere Vorwürfe gegen einen Lieutenant – das Team bekommt den Fall auf den Tisch.
20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott – Die Allestester, Verbrauchershow
Drei Teams testen schräge Alltagsprodukte wie Limber-Limbo-Sprinkler, Schuhwaschmaschine und Biersafe auf Praxistauglichkeit.
20:15 Uhr, 3sat, Polizeiruf 110: Hexen brennen, Krimi
Eine Frau wird nach dem Halloweenfest verbrannt am Fuß des Brockens gefunden – gefoltert mit Methoden mittelalterlicher Hexenverfolgung. Kommissarin Doreen Brasch ermittelt.
20:15 Uhr, arte, Als der Reichstag brannte, Dokumentation
1928 steht Deutschland am Rande des Bürgerkriegs: Die Doku zeigt, wie Hitler und die NSDAP in den folgenden Jahren die politische Landschaft eroberten.
20:15 Uhr, Kabel1, Jupiter Ascending, Sci-Fi-Abenteuer
Mila Kunis und Channing Tatum: Aus Geldnot will Jupiter Jones Eizellen spenden – im OP entpuppen sich die Ärzte als Aliens, die sie töten wollen.
20:15 Uhr, Tele 5, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Actionfilm
Shredder verbündet sich mit dem außerirdischen Bösewicht Krang, der sein Technodrom auf die Erde schicken will – die Turtles müssen ran.
20:15 Uhr, ORF 1, Landkrimi: Zu neuen Ufern, Krimiserie
Nach dem Mord an einer jungen Polizistin wird die pensionierte Ermittlerin Grete von einem tschechischen Kriminalbeamten und Freund der Toten beim Begräbnis um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten.
22:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Cash & Carry, Krimi
Mitten in der Nacht wird eine Einkaufsstraße abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Auch ein Streifenwagen ist betroffen. Zunächst scheint das unproblematisch. Doch Harry Tönnies (Benno Fürmann), der an diesem Abend im Wagen sitzt, wird misstrauisch.