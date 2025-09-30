Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 30. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Welpenhandel, Anwaltsserie Romy (Christina Athenstädt) vertritt Siri Töller (Lea-Marie Pohl), der Tierquälerei vorgeworfen wird. Sie soll ihren Hund an einem heißen Tag im Auto zurückgelassen haben, wo er an der Hitze starb. Tierschützerin Bärbel Attila (Nadine Wrietz) schlug zwar die Scheibe ein, konnte das Tier aber nicht mehr retten. Staatsanwältin Odette Santos (Anne Diemer) setzt sich mit besonderem Eifer für den Fall ein und sieht offenbar die Chance auf einen Präzedenzfall. Siri droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro, doch sie weist die Anschuldigungen zurück.

20:15 Uhr, kabel eins, Star Trek Beyond, Sci-Fi-Abenteuer Nach drei Jahren ihrer Mission trifft die Enterprise auf den Feind Krall (Idris Elba). In der Schlacht wird das Schiff schwer beschädigt und stürzt auf einem fremden Planeten ab. Einige Crewmitglieder geraten in Kralls Gefangenschaft. Kirk (Chris Pine), Scotty (Simon Pegg) und Spock (Zachary Quinto) können mit wenigen anderen fliehen. Sie schmieden einen Plan zur Rettung ihrer Kameraden, während Krall ein gefährliches Ziel verfolgt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Das Manifest, Krimi Der Mord an einem Wirtschaftsanwalt führt Nina Petersen (Katharina Wackernagel) und ihr Team tief in die Vergangenheit. Johannes Kellermann (Neithardt Riedel) wird erschossen in seiner Villa entdeckt. Anfangs deutet alles auf einen Raubüberfall hin. Doch dann taucht ein Manifest auf, in dem sich eine Gruppe zum Mord bekennt und weitere Taten ankündigt. Der Fall nimmt eine neue Dimension an.

20:15 Uhr, 3Sat, Das Kindermädchen, Krimidrama Joachim Vernau (Jan Josef Liefers) ist ein angesehener Anwalt in Berlin und steht kurz vor der Hochzeit mit einer Frau aus der einflussreichen Familie von Zernikow. Doch eine alte Frau bringt ein russisches Dokument, in dem ein ehemaliges Kindermädchen Entschädigung fordert. Kurz darauf wird die Frau tot aufgefunden. Vernau beginnt nachzuforschen und stößt auf dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit der Familie in den 40er Jahren.

20:15 Uhr, NITRO, Der Hobbit: Smaugs Einöde, Fantasy Bilbo (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) und die Zwerge um Thorin (Richard Armitage) haben die ersten Gefahren ihrer Reise nach Erebor überstanden. Doch bevor sie dem Drachen Smaug gegenübertreten, müssen sie vor den Truppen des Orkkönigs Azog (Manu Bennett) fliehen, die ihnen dicht folgen.