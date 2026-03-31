Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 31. März 2026

20:15 Uhr, RTL, Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden, Krimireihe Als der elfjährige Leon aus einem Kinderheim bei Bad Wolfengrub verschwindet, stößt Kripo-Kommissar Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) auf Ähnlichkeiten zu einem Fall, der fünf Jahre zurückliegt. Er zieht die frühere Ermittlerin Birgit Reincke (Veronica Ferres) aus dem Archiv hinzu und holt auch die Forensikerin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) ins Team. Gemeinsam kommen sie einer verstörenden Verbindung zwischen den Fällen auf die Spur. Doch ihre Nachforschungen stoßen auf Gegenwehr, und für die vermissten Kinder wird die Zeit immer knapper.

20:15 Uhr, ZDF, Mesut Özil - zu Gast bei Freunden, Fußball-Doku Mesut Özil gilt als Ausnahmefußballer und lange auch als Symbol gelungener Integration. Als er sich mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan fotografieren lässt, kippt die Stimmung in Deutschland, und sein Ansehen gerät massiv ins Wanken. Die dreiteilige Doku-Serie zeichnet Özils Aufstieg und Fall nach. Mit prominenten Interviewpartnern entsteht ein vielschichtiges und ambivalentes Bild jener dramatischen Wochen, die zu Özils Rücktritt führten und seine Entfremdung von Deutschland besiegelten.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Notärztin: Abflug, Arztserie Ein riskanter Einsatz in einem dunklen Hochregallager bringt Nina (Sabrina Amali), Paul (Paul Zichner) und Billy (Anna Schimrigk) in eine bedrohliche Lage: Eine junge Frau ist aus dem Regal gestürzt, ihr Partner flüchtet bewaffnet. Trotz der Gefahr muss Nina die Patientin intubieren und reanimieren, während die Polizei den Täter verfolgt. Gleichzeitig gerät Billy an ihre Belastungsgrenze. Die Demenz ihrer Mutter schreitet weiter voran, und um dem Druck standzuhalten, greift Billy zu Tabletten, die sie ruhig und wach halten sollen.

20:15 Uhr, VOX, Heino - Karamba, Karacho, Kult!, Dokureihe Heino, der bekannte Sänger mit Baritonstimme und Sonnenbrille, kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Er bewegt sich sicher durch unterschiedlichste Musikrichtungen und steht ebenso auf großen Festivalbühnen wie in Kirchen. Die Dokumentation beleuchtet seinen Werdegang, sein Privatleben und auch die Kontroversen, die ihn begleitet haben. Weggefährten und Prominente wie Didi Hallervorden und Gregor Gysi sowie Familienmitglieder geben persönliche Einblicke in sein Leben und seine Erfolge.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Das Kamel und die Blume, Krimi In einer Gartenanlage ereignet sich eine Explosion mit tödlichen Folgen. Die Ermittler Schaller (Alexander Held), Flierl (Bernadette Heerwagen) und Neuhauser (Marcus Mittermeier) stellen rasch fest, dass die Gasleitung absichtlich manipuliert wurde. Celine Papst (Lena Meckel) taucht beunruhigt am Tatort auf. Sie und ihr Freund Karim (Hassan Akkouch) nutzen die Hütte, die Celines Vater gehört. Ihre Sorge um Karim ist alles andere als unbegründet.